Cristiano Ronaldo: "Somos capaces de dar la sorpresa e imponernos"

CR7 se sentó frente a los micrófonos luego de varias semanas hundido en distintas polémicas y, lejos de bajar los humos, tiró palos para todos lados en conferencia de prensa. "Hablo cuando quiero, estoy hecho a prueba de balas y uso ropa de hierro, no tengo que preocuparme por lo que piensen los demás, todo el mundo sabe quién soy, en qué creo", disparó sobre sus declaraciones en contra de Manchester United y Erik Ten Hag.

CR7-conferencia-01.mp4

"Es fácil opinar desde el otro lado, pero el timing de la entrevista no va a influir. Todos los jugadores saben cómo soy y cómo pienso. No se van a ver influenciados. El grupo está unido y todos quieren jugar. No creo que por este episodio piensen otra cosa”, agregó con respecto a los rumores que circularon sobre una mala relación con los portugueses, y específicamente Bruno Fernandes y Joao Cancelo.

En la misma línea, añadió: “Estas fases previas a torneos siempre tienen polémicas, siempre todo lo que hay en torno a Cristiano genera debates. Pero insisto, mi relación con todo el equipo es excelente, con Bruno, con Cancelo, con Joao Félix… Y aprovecho, no les pregunten a los jugadores por Cristiano. Pregunten por ellos y Portugal”.

Por otro lado, al crack luso le preguntaron si ganar el Mundial lo iba a llevar a ser considerado el mejor jugador de la historia y respondió: “No veo las cosas por ahí, a algunos les gusto más y a otros menos. A unos les gustan más las rubias y a otros las morenas. La gente dice que estoy en el final de mi carrera… Ya con lo que he hecho estoy orgulloso. Obviamente, ganar un Mundial no estaría mal”.

ronaldo-portugal.jpg

“Si con 37 años y 8 meses todavía tengo que demostrar cosas, estaría preocupado… Las opiniones de la gente las respeto, quiero hacer un gran Mundial por mi familia, por mis fans. Quiero ganar, pero si no lo consigo estaré feliz por lo hecho”, aclaró. Y en ese sentido, destacó que "no me falta nada, lo tengo todo pero ganar el Mundial sería espectacular, mágico".

Por último, volvió a referirse a las chances de la Selección portuguesa: "Todos quieren ganar y solo puede ganar uno. Vamos a trabajar enfocados en poder ser campeones. Tenemos un potencial enorme, pero hay que pensar en Ghana e ir con calma. A partir de ahí ir creciendo. Si somos la mejor selección, llegaremos hasta al final. El equipo campeón será el mejor. Tenemos gente joven, es un buen mix”. El debut de Portugal, ante los Black Stars, será el jueves.