Daniel Arcucci bromeó con la lesión de Zeballos y Boca emitió un comunicado

Salió en alzas y en llanto porque el propio jugador sabía que no era algo pequeño lo que le sucedía y lo que se pierde: la final de la Copa Libertadores. Por la mañana se conoció el parte médico oficial: rotura de ligamentos. Pero esto no es la noticia...

Un gesto desafortunado

Lo que sucedió es que el periodista de ESPN, Daniel Arcucci, tuvo un acto desafortunado en el programa F90. Mientras recreaban una acción de juego en medio del estudio de televisión entré Arcucci y Oscar Ruggeri, en donde el exdefensor central le cubría la pelota al periodista, lanzó una frase desafortunada entre risas.

"Soy el Changuito Zeballos... me voy a romper los ligamentos", comentó Arcucci entre risas y tono burlón. Un acto que no gustó para nada al público, ya que en las redes se mostró mucho enojo de parte de los televidentes y mucho menos para Boca y el propio jugador.

El comunicado de Boca

Embed Comunicado de Prensa respecto de los dichos del periodista Daniel Arcucci sobre la lesión de Exequiel Zeballos.



https://t.co/nl7iaJbolj pic.twitter.com/rFeZTdGCkL — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 11, 2023

Es por eso que el Departamento de Prensa de Boca decidió lanzar un comunicado tras los hechos:

"El Club Atlético Boca Juniors desea comunicar que a raíz de la lesión sufrida por nuestro jugador Exequiel Zeballos se ha observado una situación que entristece y molesta mucho a toda la familia xeneize. Esta se originó en el programa “F90" del día de la fecha, por la señal ESPN, cuando el periodista Daniel Arcucci, en un momento de chistes entre los participantes, manifestó: “Soy el Changuito Zeballos, me voy a romper los ligamentos…”.

Boca lamenta la expresión y considera muy desagradable que se pretenda hacer humor con los problemas de los demás. Nos gustaría que el periodismo se ocupe de transmitir información y no de bromear con estas cosas que son tan dolorosas para cualquier jugador de fútbol.

¡Fuerza Changuito! Todo el club te acompaña en este momento tan difícil", replica el comunicado.

El pedido de disculpas de Arcucci

El periodista minutos después, cuando le hicieron saber el error que había cometido, mirando a la cámara dijo: "Cuando hicimos este juego ahí con Oscar, que fui a pelearle la pelota y demás dije algo que no corresponde. Abrimos este programa lamentando muchísimo la lesión de Zeballos. Y dije "Uy como el Changuito" y no corresponde, no corresponde".

Además agregó: "Tal vez es un momento así de chiste que a veces tenemos, asique pido disculpas. Las disculpas son sobre todo al Changuito Zeballos y a la gente que se sintió lógicamente ofendida por eso. Obviamente no tuve ninguna intención. Comprendo lo que significa una lesión para un deportista profesional. Asique no corresponde y corresponde que pida disculpas", detalló.

¿Para cuánto tiene Zeballos?

Zeballos.jpg El dolor del Changuito por la lesión y lo que se pierde.

El futbolista de 21 años estará entre 6 a 8 meses afuera del campo de juego. Se perderá lo que resta del año, sobre todo el hecho más importante que tiene Boca como lo es la final de la Copa Libertadores en el Maracaná frente a Fluminense el próximo 4 de noviembre, lo que resta de la Copa de La Liga y la Copa Argentina. Luego, el primer semestre del 2024 seguramente también este sin actividad.