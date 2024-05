Después de los incidentes ante San Lorenzo, la AFA sancionó a Godoy Cruz

El choque tendrá lugar el próximo miércoles a las 15.30 en Córdoba y las autoridades de la Copa Argentina suspendieron la venta de entradas para la parcialidad mendocina que inició el viernes a las 17. Desde la organización no se comunicó qué sucederá con la devolución del dinero de las entradas de los hinchas de Godoy Cruz.

Este partido será el segundo que se jugará con una sola hinchada en esta edición de la Copa Argentina. El otro antecedente data del 22 de febrero cuando, en Sarandí, Tigre le ganaba 1-0 a Chacarita Juniors pero el partido termino siendo suspendido por la agresión de la parcialidad del “Matador” al jugador Fernando Brandán.

El choque entre Godoy Cruz y San Lorenzo se suspendió a los siete minutos del segundo tiempo, ya que el árbitro Nazareno Arasa consideró que no estaban dadas las condiciones que garantizaran la seguridad de los futbolistas. Durante gran parte de la etapa inicial, los violentos comenzaron a arrojar proyectiles contra el arquero visitante, Gastón 'Chila' Gómez y el referí debió detener momentáneamente las acciones mientras en la tribuna se producían peleas entre los aficionados del Tomba que querían desalojar a los violentos.

"Está suspendido. No estaban dadas las garantías. Agotamos todas las instancias posibles que puede haber. Se trata de cuidar la integridad física de todos, de los jugadores, de nosotros, de lo que es el espectáculo. Empezamos a escuchar los balazos, vino el jefe del operativo y no me dio las garantías. Creo que lo mejor y lo mas sano es haberlo suspendido y después se resuelva en que momento se va a jugar el tiempo restante”, señaló Arasa.

Por los incidentes, hubo ocho detenidos, según informaron desde el Ministerio de Seguridad de Mendoza. Los mismos fueron derivados a la Comisaria 50, todos sin medidas pendientes según sistema policial y tres más por averiguación de antecedentes.

A raíz de que algunos hinchas lanzaron elementos contundentes hacia el interior del campo de juego, dos personas resultaron con heridas.

Cuándo se jugará lo que resta de Godoy Cruz-San Lorenzo

Desde la AFA aún no dieron detalle alguno de cómo se completará lo que era un empate 1-1 entre el “Tomba” y el “Ciclón”, pero desde la calle Viamonte sólo ven la posibilidad de que el partido se defina dentro del campo de juego, más allá de que San Lorenzo pueda pedir los puntos con el aval del reglamento.

El principal rumor es que el encuentro se dispute fuera de Mendoza y sin público. Esta disposición podría repetirse en el próximo partido que Godoy Cruz dispute de local que será ante Rosario Central el miércoles 12 de junio.