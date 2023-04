Dibu Martínez reveló un consejo de Lionel Messi para atajar penales

En una entrevista que brindó recientemente en Inglaterra (con Behind the Game), el arquero argentino reveló uno de sus secretos a la hora de enfrentar el mano a mano desde el punto del penal y reconoció que tuvo una ayuda de Lionel Messi para tener más posibilidades de atajar penales.

"Los pateadores eligen un lugar para el penal y con la calidad que tienen, la pueden poner ahí. Si te estás moviendo, creas caos y los pateadores ven diferentes objetivos", comentó el Dibu. "Messi me dijo eso, sí. Es más difícil. Cuando no me muevo, eligen un lugar y listo", agregó.

Dibu Martínez y el consejo a sus compañeros para patear ante Francia

"Les dije que si atajaba un penal, el siguiente nuestro tenía que ir fuerte al medio. Ahí es donde entra mi trabajo psicológico de años. Cuando atajé el primer penal, la presión pasó a estar del lado del otro arquero. Así que sabía que se iba a tirar porque nadie quiere quedar como un tonto, parado en el medio, durante un penal en la final del Mundial".

El Dibu le tapó el remate de Kingsley Coman y fue Paulo Dybala quien remató hacia el medio del arco ante un Lloris que se tiró hacia su izquierda. Ya campeón del mundo, La Joya contó: "Había hablado con el Dibu, me había aconsejado tirar al medio después de que ellos habían errado. Yo lo iba a cruzar, el arquero se tiró a ese palo pero escuché lo que dijo mi compañero y fuerte al medio no falla".