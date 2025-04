El despiste de Colapinto que no se vio y su explicación en redes que después borró

En esta práctica, que se llevó a cabo durante el Gran Premio de Japón, marcó mejores tiempos que Paul Aron tanto en vueltas rápidas al estilo clasificación como en simulaciones de carrera, hasta que una fuerte salida de pista interrumpió su actividad.

Aunque los ensayos no eran públicos, surgieron algunos videos grabados desde las tribunas abiertas del mítico circuito italiano. Uno fue difundido por la cuenta de X @ElReyGuiri, un reconocido streamer de F1, donde se ve el momento en que Colapinto pasa de largo.

Embed Así fue el despiste de Franco Colapinto en la prueba del pasado domingo en Monza, Italia pic.twitter.com/k8u8qHrPQG — El Liberal (@elliberalweb) April 9, 2025

Colapinto con el Alpine A523 siguió derecho en vez de hacer la 'S' del trazado, en uno de los sectores más rápidos del autódromo. Después de una larga recta, atravesó toda la leca, en la vía de escape, y sufrió daños importantes el suelo de la pista.

El propio Colapinto, siempre muy activo en redes sociales, explicó por X: "No se crean que me olvidé de frenar, me quedé sin freno trasero". Además lanzó una crítica a quienes lo cuestionaron: "Los que hablan sin saber, calladitos están más lindos". Sin embargo, más tarde borró el tuit de su perfil.