Con 26 años y antes de emigrar a Barcelona, El Flaco enfrentó con su Ajax, que era el vigente campeón de la Champions League, a Independiente, que era el último ganador de la Copa Libertadores, por el partido de ida de la Copa Intercontinental de 1972.

Cruyff ya era una de las estrellas del fútbol europeo pero pocos sabían realmente quién era en Sudamérica. Ya era multicampeón con Ajax en el fútbol holandés, ganado su segunda (de las tres) Copa de Europa con dos goles en la final a Inter y Balón de Oro en 1971, pero en Independiente solo sabían que era bueno, es decir, no tenían dimensión del talento y velocidad que tenía ese joven rubio con brazos y piernas largas.

La hinchada del Rojo pasó toda la noche anterior al partido en las afueras del hotel donde se hospedó el club holandés a puro bombo y platillo, por lo que los futbolistas del Ajax debieron tomar pastillas para dormir. Un Ajax que fue la base de la Naranja Mecánica, la Selección de Países Bajos que fue subcampeón del Mundial de 1974 y pese a no ganarle la final a Alemania quedó en la historia porque cambió la historia del fútbol con su sistema de juego.

En cuanto al partido, Cruyff jugó solamente 23 minutos debido a un patadón de Dante Mírcoli que le provocó un esguince de tobillo pero ese tiempo le alcanzó para marcar un gol y romperla en la Doble Visera, aquella cancha de Independiente que se inauguró en 1928 y fue demolida en gran parte para la creación del actual estadio. A los cinco minutos, Cruyff abrió el marcador después de escaparse con el balón y picársela a Pepé Santoro.

Sin embargo, un rato después como mencionamos Cruyff se retiró del campo lesionado y con mucha bronca. Allí, en el banco de suplentes, ¡se prendió un cigarrillo! y frente a todos los presentes y mientras transcurría el cotejo, le dio rienda suelta al vicio de toda su vida.

"Cuando está por pasar, le tiro la patada para que no se escape. Le pegué fuerte, sí. Pero no sabía que era él. Para mí era uno que me quería robar la pelota. Eso éramos nosotros: la pelota era nuestra vida", recordó Mírcoli.

Después, Ajax no fue el mismo sin Cruyff, el Rojo empató con un gol de Pancho Saá a los 36 minutos del segundo tiempo y finalizó 1-1 el encuentro en Argentina. Pero, en la vuelta, Ajax se impuso por 3 a 0 a Independiente con Cruyff y baile incluido para ganar la Intercontinental.