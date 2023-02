El emocionante homenaje a Pelé en los premios The Best

Empezó con un breve discurso de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien aseguró que "Pelé es fútbol" y que "será recordado para siempre". Luego se sintonizó un video que repasaba la carrera de O Rei, con especial énfasis en las tres Copas del Mundo que ganó con la Selección de Brasil.

Además, en el comienzo del video, se escuchaba la voz de la estrella brasileña contando una charla que había tenido con su padre, al verlo llorando por una eliminación de Brasil en un Mundial. "Yo lo voy a ganar por vos", afirmaba O Rei. Y cumplió con creces. Una vez finalizado, los conductores invitaron a subir al escenario a Ronaldo Nazario.

Y el Fenómeno lo agasajó con un emocionante discurso. “Veo un jugador muy diferente, que sirvió de inspiración para los amantes del fútbol. Lo recuerdo más como un amigo querido. Estuvo en los momentos más duros de mi vida y en los más felices como cuando ganamos el Mundial de 2002″, dijo.

Y agregó: “Demostró que un negro podía ser el mejor y así luchar para vencer al racismo. Fue muy grande en el campo, pero dejó un legado fuera de él”. Quien también le dedicó unas lindas palabras fue Jairzinho, ex compañero suyo en la Selección de Brasil. Y para finalizar, Marcia Aoki, pareja de Pelé, recibió un premio simbólica en forma de conmemoración, y agradeció el cariño que todo el mundo le brindó desde el fallecimiento de O Rei.

Una vez concretado el homenaje, y antes de pasar a la entrega de los premios The Best, el popular músico brasileño Seu Jorge interpretó Changes, la canción de David Bowie, pero traducida al portugués, con más imágenes de Pelé de fondo, en lo que fue el primer espectáculo musical de la ceremonia.

Los videos del homenaje de FIFA a Pelé

Pele-homenaje.mp4 El clip con el que la FIFA homenajeó a "O rei".

Ronaldo-Pele.mp4 El discurso de Ronaldo para su amigo y referente Pelé, destacando su aporte también fuera de la cancha.