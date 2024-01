El presidente defendió la urgencia de habilitar las sociedades anónimas en los clubes

“Las Sociedades Anónimas están dentro del Decreto de Necesidad de Urgencia debido a la expectativa de los inversores”, comenzó explicando el presidente de la Nación en Radio Mitre. “Hay grupos árabes con deseos de invertir 3.000 millones de dólares”, aseguró el mandatorio.

Además, agregó: “Si el aumento del ahorro tiene contrapartida la inversión, el ajuste será menos doloroso. Habrá menos pérdida de empleo. Lo interesante de las Sociedades Anónimas dentro del fútbol es que la inversión entra muy rápido, porque es un negocio muy fácil. No se trata de construir una planta, que puede demorar más de dos años”.

image.png

Milei fue arquero en las Inferiores de Chacarita y San Lorenzo.

El interés del Chelsea

“Existen múltiples oportunidades, como el caso del Chelsea, que ha manifestado su intención de comprar equipos argentinos como Boca, Racing, Newell’s, Estudiantes y Lanús”, afirmó Milei. “Si está la intención del Chelsea y la de los árabes, se genera dinero muy rápidamente. Es de rápido impacto“, subrayó el líder libertario.

Ante la consulta sobre qué sucedería si los socios de las instituciones se niegan a privatizar sus clubes, el Jefe de Estado reconoció que “se seguirá con el esquema actual”. “Pero yo, como hincha de Boca, preferiría que vengan extranjeros a invertir una fortuna de plata para que Boca gane siempre y River no nos pueda ganar un partido”, completó el presidente.

El enojo con Riquelme

Además, advirtió que no está “enojado con Riquelme”, porque “uno sabe en las condiciones en la que está, y para quién juega”. “Sabía que me iban a mandar gente a insultar en La Bombonera. Yo tenía esa información. Pero lo importante es que quede clara la Argentina que proponemos nosotros y cuál es la alternativa", aseveró.

"En cualquier parte del mundo, el club estaría orgulloso de ver al Presidente de la Nación votando ahí, pero Riquelme me mandó gente para que me insulte, ¿me iba a dejar amedrentar? Creo que no corresponde. Tuvo deslealtad con Mauricio Macri y falta de gratitud con Martín Palermo. Los mejores momentos de mi vida en la cancha de Boca los pasé gracias a Martín Palermo”, completó.

Cabe recordar que Milei se había referido en días anteriores al potencial de inversiones cuando planteó la posibilidad de que los fondos se orienten hacia la adquisición de jugadores y la identificación de talentos emergentes mediante labores de scouting. “Numerosos clubes de fútbol internacionales buscan invertir en Argentina, dado que nuestro país es reconocido como una cantera de talentos indiscutible”, dijo con LN+.

Una de las primeras medidas de Milei como presidente fue la firma del DNU que permite a los clubes de fútbol transformarse en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) si así lo desean, una medida que modifica la Ley de Deportes y la Ley de Sociedades Comerciales.

El impulso de Milei hacia la Ley de SAD y su apertura a la inversión extranjera en el fútbol argentino marca un nuevo capítulo en el panorama deportivo y económico del país, generando expectativas y controversias entre los actores involucrados en el deporte más popular del mundo.

image.png

El rechazo de las SAD de cuatro de los grandes, como lo hicieron muchísimos equipos.