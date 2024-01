Demolerán un mítico mural de Maradona en Nápoles

La decisión, que generó alegría y pena en los napolitanos, se tomó con el objetivo de reurbanizar la zona y, especialmente, los edificios que contienen los murales de Maradona y Niccoló, un reconocido niño italiano, debido a los fallos estructurales sufridos por ambas estructuras, que fueron ideadas como una solución residencial luego del terrible terremoto de Irpinia en 1980.

El próximo 2 de febrero será la inauguración de las obras de remodelación. Allí, 360 viviendas y los 84 garajes serán derrumbados junto al recordado homenaje a Maradona, que supo hacer historia en Napoli, un club que no estaba acostumbrado a dar vueltas olímpicas.

Diego levantó cinco títulos con Napoli (Serie A 1987, Serie A 1990, Copa Italia 1987, Copa de la UEFA 1989, Supercopa 1990), marcó 115 goles y dio 78 asistencias en 259 partidos jugados, protagonizando un fenómeno social inigualable para la región sur de Italia.

image.png

Finalmente, los nuevos edificios serán construidos en abril. De esta manera, el pueblo napolitano le dirá adiós a la obra creada por Jorit Agoch, famoso artista callejero que representó el rostro de la leyenda argentina como un "Dios humano" y le entregó al mundo uno de los tributos artísticos más bellos.

Dentro del barrio de San Giovanni a Teduccio, las personas están felices por la remodelación de sus edificios pero, a su vez, realmente tristes por el derrumbe del mural de Maradona, un argentino que se transformó en un héroe deportivo y social para las clases más bajas del país.

Algunos opinan que es mejor porque podrán vivir en mejores condiciones, pero hay otros que piensan lo contrario y se aferran al enorme significado de la obra que fue realizada en 2017 con motivo del aniversario número 30 del Scudetto que ganó Nápoli con Maradona como figura, un hito para la historia del fútbol italiano.

La palabra del artista del mural

En diálogo con Corriere della Sera, el artista Jorit Agoch, quien realizó el mural en cuestión, dio su parecer sobre lo que será la pérdida de una de sus obras más icónicas. “Por supuesto que lo siento, pero no olvidemos que la obra pretendía poner el foco de atención en el Bronx y dar voz a la gente que vive allí. Lo importante es que la gente tenga casas cómodas en las que vivir”, expresó.

“Dicho esto, obviamente mucha gente me escribe diciendo que lamenta que se derribe la obra, no sé qué decir, no son mis decisiones. No sé, se me ocurre que quizá podríamos conservar sólo los primeros 20 metros de los 500 metros del Bronx donde está Diego y quizá en esa escalera de cada planta podríamos hacer estudios para artistas emergentes, escuelas de arte para niños de la calle o sedes de todas las asociaciones y realidades sociales que existen en la zona; teatro, danza, actividades extraescolares, oficinas municipales”, añoró.

“Lo fundamental y el gran resultado es que por fin se darán mejores viviendas a la gente que vive en el barrio. Y estoy seguro de que Diego se alegraría de ello, es como otro milagro más que Diego ha realizado”, concluyó en su charla con el medio italiano.