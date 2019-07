Durante la primera etapa, las imprecisiones y la lluvia fueron protagonistas. Se vio un Libertadores de América con bastante concentración de agua a raíz de las lluvias que azotaron durante la tarde/noche. En ese contexto, la intensidad de ambos equipos a veces se expresaba en piernas fuertes y faltas arriesgadas, lo que provocó por momentos un clima áspero.

Pese a que no dominó, Independiente fue superior durante buena parte del complemento, atacando y defendiendo siempre con superioridad numérica, llegando con mayor profundidad en base a una buena transición defensa/ataque. Por su parte, los comandados por Santiago Escobar tuvieron complicaciones para llegar al último tercio de la cancha, intentando principalmente por las bandas aunque sin mucho éxito, en parte por el buen trabajo defensivo de los de Avellaneda.

La más clara fue un remate de Domingo desde afuera del área, desviada por Cecilio, que dio en el travesaño y, cuando le quedó nuevamente al futbolista paraguayo, no pudo convertir por un atajadón de Hernán Galíndez que no se rindió y fue con todo a evitar el tanto en contra. Pese a todo, los esfuerzos de ambos no se materializó en goles y los equipos se fueron al descanso con igualdad en cero en el marcador.

En la segunda parte, Independiente fue más profundo y llegó más al arco; algo que terminó rindiéndole frutos. Tras una gran jugada de Cecilio Domínguez, que dejó atrás al arquero, y un centro profundo, Pablo Hernández de cabeza abrió el marcador a los 56’ e hizo explotar el Libertadores de América con el primer gol de la temporada y de la Era Beccacece. A partir de ahí, el Rojo dominó todo el panorama e intentó liquidar la serie en varias oportunidades, aunque no pudo ampliar el marcador. Así se fue el partido en Avellaneda, con un gran resultado para los locales de cara a la vuelta pero con la necesidad de cuidarse en la revancha para no complicar su clasificación a la siguiente fase.

Independiente - U católica - Gol Copa Sudamericana

Fue el partido número 51 de Independiente por Copa Sudamericana. Con el resultado de esta noche, los de Avellaneda se impusieron en 25 oportunidades, con 14 empates y 12 derrotas. Además, el Rojo mantiene invicta la racha: nunca cayó en condición de local ante clubes ecuatorianos por competiciones internacionales. Con este son ocho los triunfos en nueve partidos, al que se le suma un empate.

ADEMÁS:

La vuelta será el próximo jueves desde la 21:30 horas en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, Ecuador, en la altura, a 2850 metros específicamente. Los de Beccacece buscarán asegurar el pase a cuartos de final, donde espera otro equipo ecuatoriano: Independiente del Valle.

Los detalles del partido: