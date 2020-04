Escándalo en el Barcelona por denuncia de corrupción

"Ante las graves e infundadas acusaciones hechas esta mañana por el señor Emili Rousaud, ex vicepresidente institucional del Club, en diferentes entrevistas a medios informativos, el FC Barcelona niega categóricamente cualquier acción susceptible de ser calificada de corrupción, y, por tanto, se reserva la interposición de las acciones penales que puedan corresponder", indicó el club en el escrito.

Asimismo continuó: "En este sentido, el análisis de los servicios de monitorización de las redes sociales está siendo objeto de una amplia auditoría independiente a cargo de PriceWaterhouseCoopers (PWC), que todavía está en curso y, por tanto, sin ningún tipo de conclusiones, habiendo facilitado el Club toda la información y medios que PWC ha ido solicitando desde el inicio del proceso".

Rousaud presentó este jueves su dimisión al igual que otros cinco directivos y en su denuncia se refiere al dinero que pagó el Barcelona por la monitorización de las redes sociales. En declaraciones en Rac-1 reveló: "¿Si alguien ha puesto la mano en la caja? Sinceramente creo que sí. ¿Quién? No, no lo sé. Si los auditores externos nos dicen que, y yo no lo sé y no tengo la constancia, estos servicios que se han prestado y que se han evaluado tienen un coste de mercado de cien mil euros y hemos estado pagando un millón, aquí alguien ha metido la mano en la caja".

El ex vicepresidente del Barcelona fue el directivo más crítico por el asunto de las redes sociales por el que llegó a pedir al presidente Josep Maria Bartomeu el adelanto de las elecciones y en su momento denunció que se había fraccionado el pago de dicho millón en facturas de 200.000 euros para que no tuvieran que ser aprobadas por la Junta.

Seis directivos, entre ellos dos vicepresidentes, decidieron dar un paso al costado y, según indicó el diario La Vanguardia a Rousaud, Enrique Tombas, Silvio Elías y Josep Pont los empujaron a renunciar, hecho que motivó que también se les sumaran Maria Teixidor y Jordi Calsamiglia.

Los dirigentes salientes indicaron a través de una carta difundida el jueves: "Por la presente queremos comunicar que los directivos abajo firmantes hemos trasladado al Presidente Bartomeu nuestra decisión de dimitir de manera irrevocable de nuestra condición de directivos del FC Barcelona". "Hemos llegado a este punto al no vernos capaces de revertir los criterios y las formas de gestión del club ante los importantes retos de futuro y, en especial, a partir del nuevo escenario post pandemia. Debemos remarcar también nuestro desencanto por el desafortunado episodio de las redes sociales, conocido como Barçagate, del cual fuimos conocedores a través de la prensa", indicaron en el escrito.

Por su parte, el comunicado de este viernes del Barcelona indicó: "Las dimisiones de miembros de la Junta Directiva anunciadas en las últimas horas se han producido a raíz de la remodelación de la Junta impulsada por el presidente Josep Maria Bartomeu esta semana, y que será completada en los próximos días".

Finalmente expresó: "Esta remodelación de la Junta Directiva pretende afrontar con las máximas garantías el último tramo del mandato, con el objetivo de implementar las medidas necesarias para preparar el futuro del Club, superando las consecuencias de la crisis sanitaria que estamos viviendo, y de culminar las acciones del programa de gestión iniciado en 2010 y del Plan Estratégico aprobado en 2015".