Estudiantes negó haber votado por el título de Central: la respuesta de Toviggino

La entidad platense difundió un comunicado en sus redes sociales en el que sostuvo: “El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”.

Esta declaración del Pincha contradijo de manera directa la versión oficial de la Liga Profesional, que horas antes había asegurado que la decisión de incorporar el nuevo título y reconocer a Rosario Central como campeón anual había sido “aprobada por unanimidad” en el Comité Ejecutivo.

Los comunicados de la AFA y de la LPF detallaron que la decisión se tomó en la misma línea: “Tras la reunión del Comité Ejecutivo, en la que por unanimidad se decidió incorporar este nuevo título de competencia anual, también se determinó reconocer como Campeón de Liga 2025 a Rosario Central, al haber sido el equipo que más puntos sumó durante el año”.

Incluso, el escrito de la LPF le puso nombres a los clubes que participaron del cónclave: “La moción fue aprobada por los representantes de los 26 clubes que asistieron a la reunión: Aldosivi, Atlético Tucumán, Belgrano, Barracas Central, Banfield, Huracán, Instituto, Talleres, River, Vélez, Estudiantes, Sarmiento, Gimnasia, Gimnasia de Mendoza, Rosario Central, Central Córdoba, Newell’s, Unión, Lanús, Racing, Boca, Deportivo Riestra, Argentinos, Independiente, Platense y Tigre”. Más allá del comunicado, probablemente pensado por Juan Sebastián Verón, se hizo presente Pascual Caiella, su vice.

Un par de minutos después, Pablo Toviggino, Tesorero de la AFA, le contestó a la institución platense en su cuenta oficial de X: “Sir Sir Sir!! No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus Dirigentes. Dale Miamense, vení a una reunión de Comité Ejecutivo, así conoces la dinámica del Fútbol Argentino, que te hizo ser quien Sos!! Pecho Frío!! Me olvidaba, Sí se Votó, por unanimidad con tu Club presente en su VicePte. En Fin…”. Vale recordar que este domingo, desde las 17.30, Rosario Central recibe a Estudiantes en el Gigante de Arroyito por los octavos de final del Torneo Clausura.

“Es un plan que viene hace varios años, volver a incorporar el campeón anual. De acá al futuro, este torneo se suma al Apertura, Clausura, a la Copa de Campeones y volverá a estar el campeón Anual. Se reconoció al actual, eso es lo que pasó hoy. Súper merecido para un club como el nuestro que fue primero de la primera fecha a la última, hizo más puntos que nadie, perdió solo dos partidos en el año”, comentó Gonzalo Belloso, presidente de Central, tras la obtención del título.