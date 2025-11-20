Se sorteó el Repechaje del Mundial 2026: Bolivia, Italia y más conocen su camino

Bolivia, séptimo en las Eliminatorias Sudamericanas, se debe enfrentar a Surinam en la semifinal para saber quien chocará con Irak en la final en busca del primer boleto, mientras que Nueva Caledonia se medirá ante Jamaica, para poder jugar con la República Democrática del Congo para conocer al segundo clasificado.

Por otro lado, en cuanto a los países europeos, Italia chocará con Irlanda del Norte, para luego jugar contra el ganador de Gales vs. Bosnia y Herzegovina, por el cruce 1; Ucrania irá ante Suecia y Polonia con Albania en el Cruce 2; Turquía se enfrentará con Rumania y Eslovaquia ante Kosovo en el Cruce 3, mientras que en el Cruce 4 Dinamarca chocará con Macedonia del Norte y República Checa vs. Irlanda. El formato es sencillo: semifinal y final, a partido único y las cuatro vencedoras irán al Mundial.

En la edición 2026, el Mundial tendrá una estructura totalmente renovada: serán 48 selecciones distribuidas en 12 zonas de cuatro, un esquema histórico que modifica la cantidad de encuentros y la manera de componer cada grupo. Esta ampliación obligó a ajustar el calendario general y la organización del certamen.

image