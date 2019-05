Juan Tejera, el jugador que destapó la olla en Estudiantes de Río Cuarto Juan Tejera, el jugador que destapó la olla en Estudiantes de Río Cuarto

"Cuando yo vine acá, me dijo el presidente: 'Vení que vamos a ascender, ya está todo hablado y este año vamos a ascender nosotros'. Pasando los partidos, empezaron a cobrar a favor de nosotros cosas que nada que ver. Cualquier falta o algo, era todo a favor de nosotros", relataba Tejera, en el audio que se dio a conocer anoche en C5N.

También contó que Estudiantes siempre "tenía un penal a favor, o los árbitros mismos metían para adentro". "

Por eso te digo que ya estaba todo arreglado el ascenso y no fue algo luchado. Acá estaban todos arreglados los árbitros, de visitante o de local ganábamos sí o sí. Dicen que le debían un favor al presidente desde el año pasado", asegura en el audio.

Embed #Futbol #EstudiantesRioCuarto #AFA

El video con las declaraciones del jugador Juan Tejera de Estudiantes de Río Cuarto reconociendo que el ascenso estaba comprado. Material de @C5N Programa ADN pic.twitter.com/tK7S1EpV0j — Gabriel Zimmerman (@GabyFerrito) 9 de mayo de 2019

ADEMÁS:

San Lorenzo volvió a pagar caro sus errores y cayó frente a Palmeiras

El Tottenham de Pochettino, en un partido para el infarto, se clasificó a la final

El descargo de Tejera

Después de desatar el escándalo en el fútbol argentino con esos audios bomba, el defensor uruguayo Juan Tejera reapareció en escena para hacer su descargo. "Me quiero morir, me editaron todo los audios que tengo en un grupo de amigos. Imaginate la bronca y la angustia de no poder salir a la calle".