España: Segunda Edición del Test Match Copa Argentina de Polo

El equipo nacional, cuyo coach será Gastón Laulhé, estará integrado por Santiago Laborde, Segundo Fernández Llorente, Nicolás Tomasevich y Ciro Urturi.

Los polistas jugarán con el handicap que poseen en España -último campeón del Mundial FIP de 14 goles-, y el partido será televisado en vivo por Pololine.TV.

Será la revancha del encuentro disputado en el mismo escenario en 2024, en el cual el conjunto de Argentina Polo Team, integrado por dos duplas de hermanos, Lorenzo y Pedro Chavanne junto a Beltrán y el recordado Rufino Laulhé; derrotó 14-8 a su rival.

Los equipos

Argentina: Ciro Urturi 2, Santiago Laborde 6, Nicolás Tomasevich 3 y Segundo Fernández Llorente 5. Total: 16. Coach: Gastón Laulhé.

España: Luis Domecq 3, Nicolás Ruiz Guiñazú 3, Martín Iturraspe 4 y Gonzalo Entrecanales 2. Total: 12. Coach: Benjamín Araya.