León XIV acepta la renuncia del obispo de Cádiz, investigado por abusos

Zornoza había presentado su dimisión hace quince meses, al cumplir los 75 años, tal como exige el Código de Derecho Canónico. La Santa Sede, sin embargo, había mantenido en suspenso la aceptación debido a la transición tras la llegada del nuevo pontífice y mientras se resolvía el nombramiento de su sucesor. Recién en octubre, León XIV designó a Filippo Iannone al frente del dicasterio para los Obispos, el organismo encargado de elevar al papa las renuncias y nuevas designaciones.

El caso cambió de tono cuando el diario El País publicó que Zornoza estaba siendo investigado desde hacía cuatro meses por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. La denuncia apunta a presuntos abusos ocurridos entre 1994 y los primeros años del 2000, cuando el entonces sacerdote dirigía el seminario de Getafe, al sur de Madrid. Fuentes de la investigación aseguran que se trata de un proceso formal abierto en Roma por delitos que, según el derecho canónico, se consideran entre los más graves.

Investigación vaticana

La Conferencia Episcopal Española reaccionó con celeridad. Su presidente, Luis Argüello, reconoció que la apertura de una pesquisa vaticana “otorga verosimilitud” a la denuncia, aunque insistió en sostener la presunción de inocencia hasta que concluyan las actuaciones. Argüello también confirmó que el pontífice estaba al tanto del expediente luego de una reunión mantenida días antes de la Asamblea Plenaria del episcopado.

Consultado por periodistas, León XIV pidió “permitir que siga la investigación” y señaló que, una vez concluida, “llegarán las consecuencias”. La frase fue interpretada como una señal de que el Vaticano seguirá de cerca cada paso del proceso.

Mensaje del ex obispo de Cádiz

Zornoza, en tanto, grabó un mensaje difundido por la diócesis en el que agradeció al papa su “comprensión y cercanía paternal” y volvió a rechazar la acusación, a la que calificó de “injusta y falsa”.

El prelado informó además que suspenderá su agenda pública para concentrarse en su defensa y en el tratamiento médico de un cáncer agresivo del que no se tenía conocimiento. Aseguró que se retira “con paz y fe”, y que continuará colaborando espiritualmente con la diócesis desde su nueva condición de obispo emérito.

El Vaticano nombró como administrador apostólico temporal a Ramón Valdivia, obispo auxiliar de Sevilla, quien quedará a cargo de la diócesis hasta que el papa designe al próximo titular. Este esquema es habitual en situaciones de vacancia o cuando un obispo queda apartado por causas extraordinarias.