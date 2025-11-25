Enzo Pérez habló de la crisis deportiva de River y puso en duda su futuro en el club

"No hemos cumplido ninguno de los objetivos que teníamos por delante. Más en los últimos meses donde teníamos muchas cosas por ganar, donde no pudimos. Hoy fue complicado, fue difícil, teníamos el partido controlado y en dos acciones se nos fue de las manos", expresó Enzo Pérez.

Y explicó la derrota con Racing: "Es más que nada mental. Porque muchas de las acciones, recibimos un golpe o un gol, no tuvimos la respuesta para salir adelante. Arrancamos perdiendo, tuvimos situaciones, y luego en cuatro o cinco minutos lo dimos vuelta. Y fue un poco a lo que juego a Racing a los pelotazos, segunda pelota y no pudimos concretar esas acciones que hace Racing y cuando hacen el tercer gol no tenés tiempo para ir a buscar el partido".

A la hora de ser consultado sobre responsables, Enzo fue muy correcto como de costumbre: "No es algo puntual de uno: somos todos. Los que entramos, los que están en el banco, responsables somos todos. No hay que responsabilizar en ninguno. Lo ganamos todos y perdemos todos".

Embed ️ "SE HAN HABLADO TANTAS COSAS, DE MI EDAD Y DE UN MONTÓN DE SITUACIONES. ¿CUÁNTAS LESIONES Y CONTRATIEMPOS TUVE? ME CUIDO PORQUE SOY UN APASIONADO DE ESTE DEPORTE Y LO AMO"



️ Enzo Pérez, tras la derrota de #River ante #Racing.



️ @juancortese pic.twitter.com/GPz3txfRO2 — TyC Sports (@TyCSports) November 25, 2025

Enzo Pérez, a sus 39 años, fue jugando cada vez menos este año en el River de Gallardo y se refirió a esta tendencia y su futuro en el club: "Como lo dije contra Vélez. Lo que menos me importa es la continuidad. Ahora es masticar esta bronca y luego analizaré bien".

"Trato de enfocarme en lo que tengo que enfocarme. Y si me toca estar afuera tratar de aportar como toda mi carrera, no solo en River. En los clubes que fue nunca firmo un contrato por decir cuantos partidos tengo que jugar, eso se lo tiene que ganar en el entrenamiento", agregó sobre los minutos en cancha.

"Y se han hablado tantas cosas de mi edad, de los 39 años, de un montón de situaciones durante todo este año. He tenido pocas lesiones porque me cuido y soy un apasionado de este deporte, lo amo, es todo para mí. Luego lo otro las conclusiones que saca cada uno es particular. Son decisiones de cada uno qué conclusiones sacará con la dirigencia nueva, es muy particular e individual de cada uno. Te puedo decir un montón de cosas y por otras cabezas pasan otras cosas diferentes. Creo que hoy es masticar la bronca y analizará cada uno su futuro", concluyó el tema.

Por otro lado, Enzo le habló al hincha: "Tiene razón el hincha, no voy a buscar excusas, me conocen bien. Hemos hablado todo el año y durante todo este tiempo pidiéndole disculpas a la gente y hay que mostrarla dentro de la cancha, ahí tenemos que accionar y en este tiempo no hemos estado. Te quedaste sin objetivos por delante. la gente estará enojada y desilusionada, es entendible todo lo que expresa porque es una institución muy grande donde permanentemente tenés que ganar. No solo campeonatos sino los partidos importantes y en este semestre no estuvimos. ¿Si hay que cambiar? En ese tipo de cosas no me puedo meter".

Ahora, para clasificarse a la Copa Libertadores, River depende de que Boca, Argentinos o Lanús salgan campeón del Clausura. "Cuando no dependes de uno la frustración es más grande. Teníamos todo para pasar de ronda. Por cómo lo habíamos propuesto. Nos faltaba asociación", concluyó Enzo.