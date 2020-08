Ex futbolista se pregunta si vale la pena pagar "500 millones por Messi"

Mientras varios clubes poderosos de Europa hacen cuentas y buscan armar un ingeniería económica que les permita contar son los servicios del mejor jugador del planeta, diferentes voces se levantan para decir que pagar la millonada de euros que sale su ficha no sería el mejor de los negocios.

Uno de ellos es Paul Merson, histórico jugador del Arsenal de Inglaterra, quien criticó la actualidad del astro rosarino y puso en alerta a las instituciones interesadas en contar con él, como son los casos del Manchester City, París Saint Germain (PSG), Manchester United, Juventus y el Inter de Milán.

“Messi ya no es el mejor jugador del mundo. ¿Vale la pena pagar 500 millones de libras esterlinas para ver el final? No me malinterpreten, Messi fue el mejor jugador del mundo, pero los tiempos cambian y él hoy es una sombra de lo que supo ser. No quiero verlo jugar como lo hizo ante el Bayern Múnich. Eso fue fútbol cercano al retiro”, precisó el ex futbolista en una columna para el diario inglés Daily Star.

En esta misma sintonía, el ex mediocampista sostuvo: “Es un gran riesgo ficharlo ahora por tanto dinero, cuando sus mejores días ya han pasado. No se puede advertir por televisión, pero cuando lo ves en persona, él literalmente está parado en la cancha. Nunca he visto algo así. Camina mirando alrededor y esperando que la pelota le llegue”.

Asimismo, lo comparó con el portugués Cristiano Ronaldo, histórico contrapunto de la Pulga a lo largo de los años de quien resaltó que “aún logra número estelares y se ha ido a desafiarse a sí mismo a otro país” y si bien indicó que Messi “aún puede hacer cosas geniales”, ya no es “el de hace cinco años”.