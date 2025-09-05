Fórmula 1: Colapinto finalizó último en su práctica del GP de Italia

Colapinto no participó de la primera sesión de entrenamientos, donde fue reemplazado por el estonio Paul Aron por la normativa de cederle el auto en al menos dos prácticas libres a un rookie a lo largo del año. Ya en la FP2, el argentino registró un mejor tiempo de 1:21,564 y terminó a un segundo y 686 milésimas del ganador, que fue el británico Lando Norris (McLaren).

El segundo puesto fue para el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quien ilusiona a los miles de tifosis que siempre dicen presente en el “Templo de la velocidad” de Monza con repetir el triunfo conseguido el año pasado.

Por otra parte, el español Carlos Sainz Jr. (Williams) fue la gran sorpresa ya que finalizó tercero, seguido por el australiano y líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren), el británico Lewis Hamilton (Ferrari) y el neerlandés y cuatro veces campeón, Max Verstappen (Red Bull).

A su vez, el compañero de equipo de Colapinto en Alpine, el francés Pierre Gasly, terminó 18° en las dos sesiones de entrenamiento que se disputaron este viernes.

Por disposiciones de la Fórmula 1 y Alpine, Colapinto le debió ceder su butaca a Paul Aron, el piloto de pruebas Estonio que tuvo una nueva chance de sumar kilómetros arriba del auto del argentino.

Lewis Hamilton y Charles Leclerc, los pilotos de Ferrari, dominaron la primera tanda de prácticas libres en el Autódromo Nacional de Monza, Italia.

Para el público argentino, lo que marcó esta primera tanda de entrenamientos fue la ausencia de Franco Colapinto (Alpine). Esto fue porque cedió su monoplaza al estonio Paul Aron por la prueba de rookies, aunque volverá a subirse para girar en el Autódromo Nacional de Monza en la práctica libre 2, prevista para este viernes a las 12.

El argentino viene de terminar undécimo en el GP de Países Bajos, donde redondeó una muy buena actuación, y quiere aprovechar en Italia para sumar sus primeros puntos del año.

Aron quedó 20º con un tiempo de 1m22s/153, mientras que Gasly fue 18º (1m21s/653).

Los pilotos de Ferrari destronaron a Max Verstappen (Red Bull), quien había iniciado con el mejor tiempo (1m20s/751). El primero en mejorar esa marca fue Leclerc (1m20s/286), para luego ceder ante el mejor registro del piloto británico de Ferrari (1m20s/117).

El tercer mejor tiempo de la práctica fue para el español Carlos Sainz (Williams) con 1m20s/650.

Cómo es el circuito del GP de Italia

El Gran Premio de Italia se lleva a cabo en el mítico Autódromo Nacional de Monza, construido en 1922 en tiempo récord: solo 110. Fue el tercer circuito de carreras en el mundo construido específicamente para este fin, después de Brooklands en el Reino Unido e Indianápolis en Estados Unidos. Al igual que estos dos circuitos, el circuito original presentaba una imponente serie de curvas peraltadas, además de gran parte de la sección de "campo abierto" que aún se utiliza en la actualidad.

Longitud del circuito: 5.793 kilómetros

5.793 kilómetros Número de vueltas: 53

53 Distancia de carrera: 306,72 kilómetros

306,72 kilómetros Récord de vuelta: 1:21.046, de Rubens Barrichello (2004)

A qué hora son las prácticas del Gran Premio de Italia

El GP de Italia inició este viernes a las 8.30 horas de la Argentina con las prácticas libres.

Sábado 8 de septiembre

Práctica Libre 3: 7:30

Clasificación: 11:00

Domingo 9 de septiembre

Carrera principal a 53 vueltas: 10:00

Domingo 3 de agosto

Carrera: 10.00 horas

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Italia

El Gran Premio de Italia se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.