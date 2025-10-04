Carlos Sainz y Albon descalificados: Franco Colapinto largará 16° en Singapur

El informe del delegado técnico de la FIA, Jo Bauer, detalló que las posiciones ajustables del elemento superior del alerón trasero "superaron el límite máximo permitido de 85 mm en ambos lados del área exterior del alerón".

Esta infracción viola el Artículo 3.10.10 g del Reglamento Técnico, que regula el funcionamiento del DRS (Sistema de Reducción de Arrastre) y establece que, cuando el sistema está desplegado, la separación entre las dos secciones del ala trasera debe mantenerse entre 9,4 mm y 85 mm.

La sanción modificó la parrilla de salida en Marina Bay y favoreció directamente al argentino Franco Colapinto, que avanzará al puesto 16, mientras que su compañero de Alpine, Pierre Gasly, partirá desde el 18°.

El alivio llega en un fin de semana complejo para la escudería Alpine, cuyo rendimiento volvió a quedar por debajo de los equipos de punta. No obstante, el ascenso en la grilla abre la posibilidad de apostar por una estrategia agresiva en un circuito urbano donde los errores y la gestión del ritmo suelen ser determinantes.

En un fin de semana difícil, la sanción a Sainz y Albon le otorgó a Alpine una inesperada oportunidad para cambiar su suerte.