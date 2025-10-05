Automovilismo |

Gran Premio de Singapur: luego de un buen comienzo, Franco Colapinto terminó 16º

El argentino concluyó la competencia en la misma posición en que había largado. El británico George Russell, con Mercedes, fue el ganador de la competencia. Y McLaren logró la Copa de Constructores de forma anticipada.

El piloto Franco Colapinto (Alpine) terminó este domingo 16º en el Gran Premio de Singapur. Después de un buen comienzo, finalizó la prueba en el mismo puesto que había largado. El ganador de la competencia fue el británico George Russell (Mercedes), mientras que McLaren se quedó con la Copa de Constructores de manera anticipada.

El podio lo completaron el neerlandés y cuatro veces campeón, Max Verstappen (Red Bull), y el británico Lando Norris (McLaren).

Noticia en desarrollo

