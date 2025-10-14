Jorge Brito: "En las buenas y en las malas estoy con Gallardo"

“River es un club que está en el medio de una campaña electoral y aún, con cuatro derrotas, no se ha manifestado ningún candidato, ni siquiera la oposición, hablando del cambio de director técnico. Creo con esto te explico muchísimo de lo que se vive en River. Claramente, la gente no está conforme con el presente futbolístico y claramente Marcelo Gallardo es el principal responsable del presente futbolístico“, expresó Brito.

“Nadie está pensando, ni siquiera en la oposición, en un cambio de director técnico. Después, la decisión de seguir o no, naturalmente Marcelo Gallardo tendrá que decidir, como lo ha hecho siempre que se le vence un contrato (finaliza el 31 de diciembre de 2025). Él siempre los ha respetado, pero tendrá la posibilidad y la facultad de decidir a fin de año qué es lo que quiere hacer. Pero yo creo que más allá del contrato, a lo que se refiere él es que fin de año es el momento verdaderamente para hacer el balance. Y yo pienso lo mismo", insistió en el programa F12 de ESPN.

En su última conferencia de prensa, tras la sorpresiva derrota 1 a 0 con Sarmiento en el Monumental, Gallardo se refirió a la cuestión: “Al final de la temporada veremos cómo seguimos. Todavía las cosas están sobre la mesa y tendremos que hacer méritos de alcanzar los objetivos. Somos conscientes de eso”.

Y Brito contestó acerca de esta reflexión del Muñeco: “Lo que creo que es importante que el momento de analizar es fin de año, o si querés, cuando termine la competencia porque hoy nos podemos equivocar y puede ser prematuro. Por lo que decía anteriormente: porque estamos en la semifinal de la Copa Argentina y porque estamos disputando la Copa de la Liga y aún podemos ganar los dos títulos".

"Me parece que estar a mitad de octubre hablando si el año de River fue bueno o malo sin haberlo terminado es prematuro. Lo dijo Francescoli la vez pasada: a lo largo de la historia se ganaron cuatro Libertadores y todos los años renovamos la ilusión de ganarla y trabajamos para eso. En la historia de River no ganamos todos los años la Copa Libertadores. Nos queda la Copa Argentina y la Liga. Creo que a lo que se refiere Marcelo es a terminar el año y hacer un balance. Después de ese balance se analizará“, concluyó sobre el tema.

Ahora, River volverá a jugar este sábado, desde las 22.15, frente al Talleres de Carlos Tevez en Córdoba por la fecha 13 del Torneo Clausura. Y el viernes 24 de este mes disputará la semifinal de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia de Mendoza.