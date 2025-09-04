Messi, a corazón abierto: "Mi sueño era tener cariño en mi país"

"Muchas emociones, sabiendo que era el último acá por los puntos. Viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no tan buenas, pero siempre es una alegría jugar en Argentina, adelante de nuestra gente. Más obviamente después de ganar. Hace muchos años venimos disfrutando partido tras partido. Muy feliz", afirmó el rosarino.

"Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé. Poder estar con mi gente... Por muchos años tuve cariño en Barcelona, lo tengo... Mi sueño era tenerlo acá en mi país, con mi gente. Durante muchos años se hablaron muchas cosas, pero me quedo con todo lo bueno, con el grupo que lo intentó y no consiguió consagrarse. Se me dio a mí y a algunos de esa camada".

Por último, fue consultado sobre si ya decidió si participará del próximo Mundial 2026. Reconoció que "nueve meses pasan muy rápido" y dejó en claro que su intención es llegar en óptimas condiciones a esa época en 2026: "Lo mismo que dije en su momento. Lo más lógico era que no llegue. Pero bueno, ya estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas, pero como dije siempre, voy día a día, partido tras partido. Este año tuvimos muchísimos partidos".

"Lo que sí está claro es que hoy era el último por los puntos acá. De ahora en más, día a día, tratando de sentirme bien y ser sincero conmigo mismo. Cuando me siento bien, disfruto. Si no estoy, la verdad la paso mal, prefiero no estar", sentenció el capitán de todos los argentinos.