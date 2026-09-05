Fórmula 1: Franco Colapinto terminó 10° en la ultima práctica libre del Gran Premio de Italia

El piloto argentino quedó un puesto por detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly. George Russell, con Mercedes, fue el más rápido en la tanda de ensayos. A las 11 comenzarán las pruebas clasificatorias para el GP del domingo.
El piloto Franco Colapinto terminó 10° este sábado en la tercera práctica libre del Gran Premio de Italia, en una sesión que volvió a dejar buenas sensaciones para Alpine. El argentino quedó un puesto por detrás de su compañero, el francés Pierre Gasly, mientras que el británico George Russell marcó el mejor tiempo con Mercedes, seguido por su compatriota Lewis Hamilton y el neerlandés Max Verstappen.
Colapinto, que había sido el mejor Alpine durante el viernes, cerró así una FP3 competitiva y, ahora, apunta a la clasificación, que comenzará a las 11 hora argentina. El pilarense buscará meterse en la Q3 y conseguir una buena posición de largada en Monza, circuito donde hace dos años debutó en la Fórmula 1.
El rendimiento de Alpine fue una de las buenas noticias de la mañana en Monza. Tanto Colapinto como Gasly se metieron entre los diez primeros, en una tanda donde el argentino marcó 1m23s101 y su compañero registró 1m22s898. La escudería mostró un ritmo competitivo frente a equipos más fuertes y alimentó la expectativa de luchar por un lugar en la Q3.
La jornada también tuvo un momento de tensión entre Lewis Hamilton y Max Verstappen. El piloto de Red Bull alargó la frenada en una de las chicanas y el británico debió seguir derecho para evitar un contacto. Verstappen consideró que Hamilton había forzado la maniobra, en una acción que sumó picante a una práctica dominada por Russell.
Ahora todas las miradas estarán puestas en la clasificación, que comenzará a las 11. Colapinto buscará aprovechar el buen funcionamiento de su Alpine para meterse entre los diez mejores y conseguir una posición de largada que le permita soñar con sumar puntos en la carrera del domingo. Además, Monza es un circuito especial para el argentino, ya que allí hizo su debut en la Fórmula 1 en 2024 con Williams.
comentar