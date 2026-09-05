Fórmula 1: Franco Colapinto terminó 10° en la ultima práctica libre del Gran Premio de Italia

¡COMO EN LAS VIEJAS ÉPOCAS! En el final de la FP3, Max Verstappen y Lewis Hamilton protagonizaron este toque en la primera curva... ¡y todos nos acordamos lo que pasó en Monza 2021!



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Ahora todas las miradas estarán puestas en la clasificación, que comenzará a las 11. Colapinto buscará aprovechar el buen funcionamiento de su Alpine para meterse entre los diez mejores y conseguir una posición de largada que le permita soñar con sumar puntos en la carrera del domingo. Además, Monza es un circuito especial para el argentino, ya que allí hizo su debut en la Fórmula 1 en 2024 con Williams.