Franco Colapinto renovó con Alpine y seguirá en la Fórmula 1 en 2027

Desde la escudería francesa destacaron especialmente el crecimiento mostrado por el piloto argentino y el vínculo que logró consolidar con Gasly, tanto dentro como fuera de los circuitos.

La confianza de Flavio Briatore

El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, respaldó la continuidad del argentino y remarcó la importancia de mantener una alineación estable para afrontar el próximo campeonato.

El dirigente italiano consideró que Colapinto tuvo un importante crecimiento a lo largo de la temporada y destacó sus actuaciones en los Grandes Premios de Miami y Montreal como una confirmación de su potencial.

Briatore también señaló que el principal objetivo del equipo seguirá siendo trabajar en el desarrollo de un monoplaza más competitivo, con la intención de acercarse a los primeros puestos y pelear por triunfos.

Por su parte, Colapinto manifestó su felicidad por continuar dentro de Alpine y aseguró que se encuentra “muy feliz y muy cómodo” en la estructura con sede en Enstone.

El argentino destacó el progreso alcanzado por el equipo durante el año y valoró el trabajo que se realiza para encontrar mayor rendimiento en el auto.

Además, agradeció la confianza depositada en él por Briatore, el director general Steve Nielsen y todo el equipo de Alpine.

“Nuestros objetivos a largo plazo son claros: competir y ganar”, expresó Colapinto, quien aseguró estar enfocado en continuar mejorando y en obtener buenos resultados dentro de la pista.

La renovación fue anunciada en la previa del Gran Premio de Italia, donde el piloto argentino contará con el paquete de actualizaciones que Alpine había utilizado previamente en el monoplaza de Gasly durante la competencia de Zandvoort.

Con su continuidad confirmada, Colapinto afrontará 2027 con el objetivo de consolidarse definitivamente en la Fórmula 1 y seguir creciendo junto a Alpine.