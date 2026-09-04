Tomás Etcheverry ganó el duelo argentino ante Mariano Navone e hizo historia en el US Open

Jugar con un amigo

“Nunca es fácil jugar con un amigo. Mariano hizo una gira increíble, está jugando un gran tenis”, reconoció Etcheverry después del triunfo. Además, explicó que buscó aprovechar su mejor condición física y planteó el encuentro con paciencia: “Él es rapidísimo, sabía que tenía que tener paciencia y que iba a ser un juego de ajedrez”.

La victoria prolongó el notable torneo del platense, quien llegó a Nueva York sin triunfos durante la gira norteamericana sobre cemento. En su debut despachó al checo Vit Kopriva (69°) por 6-3, 6-4 y 6-0 y posteriormente superó al británico Jacob Fearnley (101°) por 6-3, 6-3, 3-6 y 6-3.

Gran torneo de Mariano Navone

Navone también se despide después de una actuación sobresaliente. Había protagonizado uno de los grandes impactos del torneo al eliminar en cinco sets a Novak Djokovic (5°) en primera ronda y luego derrotó al italiano Matteo Berrettini (43°) en cuatro parciales.

Con su clasificación, Etcheverry se convirtió en el octavo argentino durante este siglo en alcanzar los octavos de final del US Open. Se sumó a una lista integrada por Juan Martín del Potro, Diego Schwartzman, Juan Ignacio Chela, Guillermo Coria, David Nalbandian, Juan Mónaco y Mariano Zabaleta.

Además, alcanzó a Thiago Tirante como el segundo argentino con mayor cantidad de triunfos durante 2026: ambos acumulan 26. Francisco Cerúndolo encabeza esa estadística con 30 victorias.

Para Etcheverry, la campaña ya representa su mejor actuación en Flushing Meadows. Su techo hasta ahora había sido la tercera ronda, instancia a la que había llegado en 2024.

El platense, sin embargo, quiere más. Por un lugar entre los ocho mejores del torneo deberá enfrentar el estadounidense Alex Michelsen (46°).