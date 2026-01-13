Fórmula 1: Jack Doohan deja Alpine tras ser reemplazado por Franco Colapinto

Según informó el equipo francés a través de un comunicado, la desvinculación del piloto australiano se produjo de común acuerdo, lo que le permitirá buscar nuevos horizontes profesionales en el automovilismo internacional. De este modo, se cierra una etapa de cuatro años de vínculo entre Doohan y Alpine, período en el que el corredor ocupó distintos roles dentro de la organización.

Doohan había comenzado la temporada 2025 como compañero de Pierre Gasly, pero el panorama cambió con el avance del campeonato. La incorporación de Franco Colapinto durante el invierno europeo modificó la planificación deportiva y, a partir del Gran Premio de Emilia-Romaña, el argentino fue designado como piloto principal. El rendimiento del australiano no terminó de satisfacer a la dirigencia del equipo, situación que derivó en su desplazamiento de la alineación titular.

“BWT Alpine Formula One Team confirma que ha llegado a un acuerdo mutuo con Jack Doohan para que no continúe prestando sus servicios como piloto del equipo durante la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA y le permite buscar otras oportunidades profesionales”, señaló la escudería en su comunicado oficial.

Desde Alpine también destacaron el recorrido del australiano dentro de su programa de jóvenes talentos. Doohan fue el primer integrante de la Alpine Academy en alcanzar un asiento titular en la Fórmula 1, debutando oficialmente en el Gran Premio de Abu Dabi de 2024. “El equipo quiere agradecer a Jack su compromiso y profesionalismo durante los últimos cuatro años, tanto dentro como fuera de la pista, y le desea todo lo mejor para el futuro”, agregaron.

¿El futuro del australiano sigue dentro de la Fórmula 1?

Con la confirmación de que Colapinto continuará en la estructura para 2026, Alpine avanza en una etapa de renovación mientras el mercado de pilotos sigue generando expectativas. En ese contexto, Doohan queda en libertad para definir su próximo paso.

Entre las opciones que se barajan para su futuro inmediato aparece la Súper Fórmula japonesa, donde podría sumarse al equipo Kondo Racing, alineado con Toyota. El australiano ya tuvo una experiencia previa en la categoría, aunque marcada por dificultades: sufrió tres accidentes en distintos días en la misma curva del circuito de Suzuka, un inicio complejo que condicionó su debut.

Doohan Kondo Racing El australiano tuvo dificultades en su debut en la categoría japonesa, con tres choques en tres días consecutivos.

Otra alternativa es la posibilidad de incorporarse como piloto de reserva en Haas F1 Team en 2026, escudería que competirá bajo la denominación TGR (Toyota Gazoo Racing) Haas F1 Team tras profundizar su alianza con el fabricante japonés. Este rol le permitiría mantenerse vinculado a la Fórmula 1 y participar en el desarrollo de los autos que conducirán Oliver Bearman y Esteban Ocon.