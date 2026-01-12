¿Messi en la Kings League? El comentario de Neymar que desató la ilusión

Según relató Neymar, Messi evalúa asistir en semifinales o en la final, una chance que tomó fuerza durante una transmisión en vivo. El brasileño explicó que el contacto fue directo y que la iniciativa surgió del propio rosarino, quien le consultó si podía acercarse al evento, la respuesta de Neymar, en tono distendido, fue que primero debía chequear si había lugar disponible en la cabina, comentario que sorprendió y generó bromas entre los presentes.

El posible viaje de Messi también estaría condicionado por el camino deportivo de Argentina en el torneo, el equipo albiceleste logró clasificarse al “last chance” como uno de los mejores terceros y necesita superar a Francia para meterse en la final, programada para el 17 de enero en el Allianz Parque de San Pablo. Del otro lado, Brasil ya aseguró su lugar en la fase decisiva tras vencer a Qatar y golear a Perú, despertando entusiasmo tanto de Neymar como de Vitor Roque.

Por otro lado, otro elemento que suma expectativa es la posible participación de Sergio “Kun” Agüero, el exdelantero, presidente de Kunisports y habitual protagonista de la Kings League. Además, forma parte del entorno cercano de Messi y estaba considerado dentro de la Selección Argentina para este Mundial de Naciones. “Puede que Messi venga”, insistió Neymar, dejando abierta una incógnita que mantiene en vilo a los fanáticos y al mundo del fútbol.