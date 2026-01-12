¿Franco Colapinto en un nuevo romance?

Esta imagen alimentó las expectativas de los fans de Franco y distintos usuarios señalaron que se trataría de Maia Reficco, actriz y cantante argentina con proyección internacional. A partir de ahí, las coincidencias empezaron a multiplicarse y los rumores de romance tomaron fuerza.

Colapinto acompañó las imágenes con esta frase: "Lindo verano para ser un ‘deportista de alto rendimiento’. Todo ready, ahora sí que empieza el 2026”. Días antes, Reficco había publicado un carrusel propio con una descripción casi idéntica: “La sacrificada vida del deportista de alto rendimiento”. El guiño textual no pasó desapercibido y fue interpretado por muchos como una señal de cercanía entre ambos. A eso se sumaron los “likes” cruzados y la interacción frecuente en redes, que alimentaron aún más las especulaciones. Ella comentó en el posteo de él: “QUÉ PUEDO SABER EUUUUU”, y rápidamente su mensaje se destacó entre los miles de la publicación del piloto de Alpine.

Pero, ¿quién es Maia Reficco y por qué su nombre genera tanto interés? Nacida el 14 de julio del 2000 en Boston, Estados Unidos, es hija de padres argentinos y mantiene un fuerte vínculo con el país. Alcanzó gran popularidad entre el público juvenil al protagonizar la serie de Nickelodeon Kally’s Mashup entre 2017 y 2019, donde se destacó no solo por su actuación, sino también por su faceta musical.

Hasta el momento ninguno de los dos desmintieron la posibilidad de que estén juntos. Sin embargo, las coincidencias, la imagen del casco y las interacciones digitales alcanzaron para instalar el tema. Mientras tanto, Maia Reficco continúa enfocada en su carrera artística y Colapinto ultima detalles antes de regresar a Europa.