Franco Colapinto se entrenó bajo la lluvia y mostró su impactante cambio físico

Colapinto mostró en sus redes sociales los diferentes ejercicios que realiza en su pretemporada, entre ellos trabajos de fuerza, equilibrio y resistencia. Al oriundo de Pilar no lo frenó ni la lluvia y publicó el exigente entrenamiento que realizó corriendo en una ruta.

Al mismo tiempo se lo vio con un notable cambio físico que demuestra que está más enfocado que nunca y ya se adaptó a lo que le demanda la mayor categoría de automovilismo mundial. En el video, se observa al piloto de Alpine concentrado y sin mirar para la cámara que lo estaba filmando. Sólo estaba atento al camino.

El entrenamiento de Franco Colapinto bajo la lluvia.

Se postergó el estreno del nuevo auto de Alpine

A pocas horas de salir a pista, Alpine aplazó el estreno del nuevo monoplaza de la escudería, el A526. Estaba planeado que el coche saliera en el Circuit de Barcelona-Catalunya, pero el equipo decidió modificar la agenda por una serie de inconvenientes.

Desde la escudería no quisieron dar explicaciones oficiales sobre los motivos. Según el portal Grada 3, este retraso estaría vinculado a cuestiones técnicas relacionadas con Mercedes, el nuevo proveedor de la unidad de potencia: " El motivo de haber pospuesto el rodaje podría haber sido el retraso del envío de unos datos de Mercedes referentes al motor".

Alpine pretende hacer el estreno del A526 antes del 26 de enero, cuando comenzarán las prácticas oficiales de la Fórmula 1, por lo que podría realizarse la semana próxima en el trazado catalán. Hasta el momento Franco Colapinto y Pierre Gasly no tuvieron contacto con el nuevo monoplaza y su nueva fuente de energía, sumado a las nuevas configuraciones.