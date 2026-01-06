El proyecto 2026 empezó a rodar: Alpine encendió el motor Mercedes del auto de Colapinto

El encendido se realizó en la fábrica de Enstone, una vez que el chasis superó los crash test exigidos por la FIA. El registro, de apenas 26 segundos, mostró a los mecánicos y técnicos aguardando el momento clave y permitió escuchar el “rugido” de la nueva unidad de potencia alemana, en lo que fue mucho más que un gesto simbólico: se trató del primer paso tangible de una reconstrucción profunda.

“Una nueva era. El A526 está vivo”, fue el mensaje elegido por Alpine para acompañar las imágenes, en las que también aparece David Sánchez, director técnico del equipo. La alianza con Mercedes representa un cambio estratégico de enorme peso, con la expectativa de dejar atrás los problemas de rendimiento que arrastró la estructura francesa en las últimas temporadas.

La decisión de Alpine de abandonar de manera anticipada el desarrollo del A525 para concentrar recursos en el auto de 2026 tuvo un costo alto en el corto plazo. El equipo cerró 2025 en el último puesto del campeonato de constructores y quedó relegado en la grilla durante buena parte del calendario, pero puertas adentro confían en que esa apuesta rinda frutos con la llegada del nuevo reglamento técnico.

El próximo paso será el "shakedown" previsto para la semana próxima, cuando el A526 tome contacto con la pista por primera vez. Luego llegarán los ensayos privados, que se desarrollarán a fines de enero en el Circuito de Barcelona-Cataluña, antes de la pretemporada oficial en Bahréin, ya en febrero.

La presentación oficial del monoplaza está programada para el 23 de enero y contará con Pierre Gasly y Franco Colapinto, quien afrontará su primera temporada completa como piloto titular en la Fórmula 1. En Enstone saben que el desafío es grande, pero el primer sonido del motor Mercedes encendió la ilusión de un verdadero cambio de rumbo.