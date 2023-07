Fórmula 1: Max Verstappen ganó el Gran Premio de Gran Bretaña

El neerlandés dominó casi toda la prueba a excepción de la largada, cuando Lando Norris, que finalizó segundo tras una brillante actuación, le había arrebatado el primer lugar durante las primeras cuatro vueltas de la carrera.

Con este triunfo, Red Bull alcanzó un histórico récord, ya que lleva ganados 11 Grandes Premios consecutivos, contando el de Abu Dhabi del año pasado, e igualó la marca que había alcanzado McLaren en la edición que tuvo lugar en 1988.

XRHCS9tp3_1290x760__1.jpg

Con respecto a la carrera de este domingo, cabe destacar que la escudería italiana Ferrari llamó la atención por su flojo desempeño ya que sus pilotos Charles Leclerc y Carlos Sainz finalizaron noveno y décimo respectivamente.

A su vez, un incidente afectó parte de la competencia ya que Kevin Magnussen (Haas) tuvo un desperfecto y se le incendió el monoplaza. El próximo Gran Premio se realizará el domingo 23 de julio en Hungría.

"No fue tan fácil, especialmente (el inicio) con Lando. Después de la largada me costó agarrar ritmo, fue difícil y me tomé un par de vueltas para pasar a los McLaren", aseguró Max.

Con 255 unidades en su haber, Verstappen lidera el torneo con una ventaja de 99 puntos por sobre Pérez, su compañero de equipo que suma 156. Además, Fernando Alonso sigue tercero con 137, mientras que Hamilton se acercó al podio y ya tiene 121.