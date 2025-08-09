En medio de su racha negativa, Boca recibe a Racing: hora, TV y formaciones

Los Xeneizes llegarán a este partido con el futuro de Miguel Ángel Russo en duda. El DT necesita que sus dirigidos muestren una versión diferente a la de los últimos encuentros y consigan un buen resultado ante su público. En lo que va del campeonato, empataron contra Argentinos Juniors y Unión, y perdieron contra Huracán. Y también quedaron eliminados de la Copa Argentina por la derrota contra Atlético Tucumán.

Para este partido decisivo, Luis Advíncula ocupará el lateral derecho, tras ganarle terreno a Juan Barinaga en los últimos entrenamientos. En la mitad de la cancha se mantendrán Leandro Paredes y Milton Delgado, pero el tercer integrante ya no será Tomás Belmonte, lesionado, sino que cambiará el esquema a un 4-2-3-1.

La gran novedad estaré en el ataque: no jugará de titular Edinson Cavani, en deuda futbolística y ya sin crédito con Russo, y habría tres puntas detrás de Miguel Merentiel como única referencia de área. Se trata de Malcom Braida, Alan Velasco y Brian Aguirre.

Racing, por su parte, viene de golear 3-0 a Deportivo Riestra para meterse por primera vez en 10 años en los cuartos de final de la Copa Argentina.

Sin embargo, los dirigidos por Gustavo Costas tuvieron un flojo comienzo en el Torneo Clausura, sumando sólo tres puntos producto de las derrotas como local ante Barracas Central y Estudiantes de La Plata, y el triunfo en condición de visitante frente a Belgrano de Córdoba.

Para este partido, Costas pondría un mix entre jugadores que suelen ser titulares y suplentes, ya que sólo tres días después tendrán el duelo clave ante Peñarol, en Uruguay, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Posibles formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado; Malcom Braida, Alan Velasco, Braian Aguirre; y Miguel Merentiel.

Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Agustín García Basso o Franco Pardo; Facundo Mura, Martín Barrios, Richard Sánchez, Ignacio Rodríguez; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Hora: 16.30.

TV: ESPN Premium.

Estado: La Bombonera.