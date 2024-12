Giuliano Galoppo no irá al Santos y vuelve a sonar para Boca

Además de definir la situación de los jugadores que vuelven luego de estar a préstamo, el Xeneize volvió en las últimas horas a posar sus ojos en Giuliano Galoppo, quien frenó negociaciones para pasar del San Pablo al Santos por su intención de dejar Brasil y volver al país que lo vio nacer.

El volante argentino se perdió las última fechas del Brasileirao con el conjunto paulista por una artroscopia en su rodilla izquierda y estaba por llegar a un acuerdo con Santos, pero por cuestiones contractuales, el pase se terminó cayendo. Al enterarse de la situación, el elenco de la Ribera quedó atento a la situación.

A su vez, desde el entorno del ex futbolista de Banfield aseguran que tiene ganas de regresar a Argentina y que estarían esperando una oferta de Boca para concretar lo que en el mercado de pases anterior, estuvo cerca de lograrse antes de la llegada al Xeneize de Ignacio Miramón o Agustín Martegani.

Fernando Gago Boca.jpg Fernando Gago sabe que Boca tendrá un comienzo de año definitario para sus aspiraciones.

De hecho, entre Boca y Galoppo se habían puesto de acuerdo en cuanto a los números para sellar el vínculo, pero finalmente no quedó más que en sueño frustado para la dirigencia del Xeneize. Y sobre el cierre de la ventana de traspasos, Marcelino, el padre del jugador, confesó que su hijo no estaba decidido a volver a Argentina en ese momento.

También en aquella oportunidad, Carlos Belmonte, directivo de San Pablo, comentó que no habían recibido ninguna oferta por parte del elenco de la Ribera: "Nos llegó una propuesta de Rosario Central un poco mejor de la que se discutió. No es un valor que estemos pensando para liberarlo. Pero hay un camino que se puede tomar" (NdeR: se hablaban de 3 millones de dólares por la mitad del pase). Por el momento no existe ninguna oferta de Boca, que tan solo cerró a Carlos Palacios y también tendría en carpeta a Lucas Robertone o Aníbal Moreno para la mitad de la cancha.

Los futbolistas que deben volver a Boca en 2025

El Consejo de Fútbol de Boca trabaja en el mercado de pases para cumplir lo máximo posible con los refuerzos que pidió Gago. Pero, a la par, también deberá resolver otra situación: la larga lista de futbolistas que regresará al club a principios de 2025 tras la culminación de sus préstamos.

A pesar de que es lógico que la gran mayoría no estará en los planes de Pintita, hay indicios que señalan que algunos serían considerados para la competencia interna. El caso más significativo es el de Gonzalo Morales, quien en su breve paso por la Primera del Xeneize contribuyó con un gol clave a Vélez en la Liga Profesional que ganó el equipo de Hugo Benjamín Ibarra en 2022.

El Toro, como lo apodaron por su porte físico en las Inferiores, se fue cedido a Unión en agosto de 2023 y tuvo un paso positivo. Convirtió nueve goles en 43 partidos y alternó titularidades con suplencias en el elenco del Kily González que terminó noveno en la Liga Profesional y clasificó a la Copa Sudamericana 2025 a través de la tabla anual.

El problema para el atacante de la categoría 2003 es que tendrá muchos contrincantes en el puesto, dado que están Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez. El inconveniente se profundiza si se tiene en cuenta que Gago suele jugar con un solo nueve de referencia y dos extremos habilidosos. De todas forma, es uno de los que cuenta con chances de ser evaluado y sumado al plantel durante la pretemporada, que comenzará el 3 de enero en Ezeiza.

Gonzalo Maroni Tigre Boca.jpg Gonzalo Maroni es uno de los futbolistas que deberá volver a Boca en 2025.

Otro que corre por el mismo carril es Gonzalo Maroni, quien alguna vez entró asiduamente en la consideración de Miguel Ángel Russo y Sebastián Battaglia. Desde su debut en 2017 hasta principios de 2022, participó de 33 encuentros y anotó cinco tantos.

Formado en las Divisiones Inferiores de Instituto y del club de la Ribera, anduvo cedido por Sampdoria de Italia, Talleres, Atlas de México, San Lorenzo y Tigre, donde se desempeña en la actualidad. Suele jugar de titular en el Matador. Por sus características como un jugador interesante para la filosofía del entrenador boquense. Tendría que moverse como interno, aunque la posible venta de Cristian Medina podría abrirle un lugar allí.

Hay otros nombres resonantes en la nómina de futbolistas que retornan ahora a Boca. De hecho, algunos fueron titulares o bien considerados en su momento, como Esteban Rolón. Su caso es particular, porque Belgrano puede pagar 500.000 dólares si quiere quedarse con su pase, pero todo indica que eso no sucederá y retornará a Brandsen 805, seguramente para ser cedido de nuevo.

Bruno Valdez, Nicolás Orsini y Renzo Giampaoli son otros de los más conocidos que deben volver, de acuerdo a lo que indican sus contratos, en diciembre. Sin embargo, tanto con ellos como con el resto de los integrantes del listado, aún no se sabe qué decisión tomará el cuerpo técnico, aunque lo más probable es que no sean considerados.