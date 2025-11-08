Franco Colapinto largará 18° en el GP de Brasil y Lando Norris primero

Colapinto, que había tenido una carrera sprint para el olvido en la que debió abandonar por un fuerte choque, registró un tiempo de 1:10,632 y quedó a 976 milésimas del líder de la sesión Q1, que fue el británico y líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren).

La Q1 de la clasificación tuvo una gran sorpresa, ya que Verstappen quedó 15° y se empieza a despedir de la lucha por el título. Los otros eliminados en la primera tanda clasificatoria fueron Esteban Ocon (Haas), Yuki Tsunoda (Red Bull) y Gabriel Bortoleto (Sauber).

Norris, de 25 años, firmó su decimoquinta 'pole' desde que corre en la F1 -la sexta del año- al dominar la calificación de este sábado, en cuya decisiva tercera ronda cubrió, con el neumático de compuesto blando, los 4.309 metros de la pista paulista, en un minuto, nueve segundos y 511 milésimas, 174 menos que el debutante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y con 294 sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

AP25312698512922

Piastri, segundo en el Mundial -a nueve puntos de los 365 con los que lidera Norris- se quedó a 375 milésimas del inglés y saldrá cuarto; en una carrera que el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -tercero en la general, a 39-, eliminado en la primera ronda (Q1), iniciará desde la decimosexto lugar.

“Me sentí bastante lento"

Colapinto, afirmó que se sintió “bastante lento” tras los cambios que sufrió su auto para la clasificación.

Este sábado en el Autódromo Juan Carlos Pace de Interlagos, San Pablo, el piloto argentino de 22 años afirmó: “Cuando cambias el chasis, hay un par de cosas que hay que revisar y hoy no fuimos rápido como quisiera. Una pena, fue un día duro para el equipo,pero muy agradecido de que hayan puesto el auto en la pista”.