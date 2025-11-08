Fórmula 1: chocó Colapinto y abandona en la carrera Sprint del GP de Brasil

Unos segundos antes, se despistaron en la misma curva el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el alemán Nico Hulkenberg (Sauber).

Al final, fue Lando Norris quien ganó la carrera Sprint, tras batallar en las vueltas finales contra Andrea Kimi Antonelli. El de Mercedes llegó segundo, por delante de su compañero George Russell que se ubicó tercero. El compañero de equipo de Colapinto, Pierre Gasly, sumó un punto para Alpine tras cruzar la meta en el octavo lugar. El brasileño Gabriel Bortoleto abandonó en la última vuelta tras un violento accidente.

Ahora Franco Colapinto disputará, desde las 15, si logran recomponer los daños en su Alpine, la clasificación del Gran Premio de Brasil, correspondiente a la vigésimo primera fecha del campeonato de Fórmula 1

Así fue el accidente de Colapinto en la Sprint:

El piloto argentino Franco Colapinto, que ayer viernes fue confirmado como piloto titular de Alpine para el 2026, disputaba este sábado la carrera Sprint. Había largado 16°, luego de quedar eliminado por muy poco en la Q1 de la clasificación para la carrera sprint. Desde la pole position comenzará el británico Lando Norris (McLaren), quien lidera el campeonato y quiere estirar la ventaja.

Recordemos que las carreras Sprint son competencias más cortas que se introducen en algunos Grandes Premios seleccionados a lo largo de la temporada de Fórmula 1. Estas carreras, que se disputan los sábados, tienen una duración aproximada de 100 kilómetros, lo que equivale a cerca de un tercio de la distancia de una carrera tradicional de domingo.

Las carreras Sprint ofrecen puntos adicionales para el campeonato. Los ocho primeros clasificados suman puntos, con una escala que va desde 8 puntos para el ganador hasta 1 punto para el octavo lugar. Esto añade un elemento estratégico adicional, ya que los pilotos deben equilibrar la agresividad en pista con la necesidad de asegurar puntos valiosos.

CÓMO SIGUE LA ACTIVIDAD EN EL GRAN PREMIO DE BRASIL

Sábado 8 de noviembre

Clasificación: 15.00 (Argentina y Brasil)

Domingo 9 de noviembre

Carrera a 71 vueltas: 14.00 (Argentina y Brasil)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)