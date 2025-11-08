Fútbol |

Fernando Gago fue despedido de Necaxa por malos resultados

Tras no poder clasificar a los playoffs de la liga mexicana, la dirigencia del Rayo tomó la decisión de echar a Pintita.

Fernando Gago fue despedido de su cargo de entrenador de Necaxa después de no lograr el objetivo de clasificar a los playoffs de la liga mexicana. Tras el empate 1 a 1 con Mazatlán, que determinó el fin de la pelea por el título del equipo, la dirigencia decidió echar a Pintita en busca de comenzar un nuevo rumbo con otro técnico.

Pintita llegó al elenco mexicano a comienzos de julio de este año, luego de haber sido despedido de Boca. Durante su etapa en el Rayo, los números son flojos: consiguió cuatro victorias, cinco empates y ocho derrotas en los 17 partidos del certamen local, cosechando un total de 17 puntos (el 35% del total del semestre). De esta manera, el también ex-Racing, Aldosivi y Chivas culmina su segunda incursión en el fútbol de México.

Su salida no solo se debe a los malos resultados, que fueron muy por debajo de las expectativas de los dirigentes e hinchas, sobre todo de estos últimos, que manifestaron públicamente su deseo de que se vaya. Además, su relación con la prensa no fue la mejor y tuvo varios encontronazos con periodistas en diferentes conferencias.

La dirigencia de Necaxa estaría pensando en Ricardo Varini, actual técnico de Bravos de Juárez, para reemplazar a Gago. Es también argentino y logró clasificar a su equipo al playoff en este mismo torneo. Varini habría rechazado una renovación con Juárez y estaría disponible para asumir un nuevo reto una vez que concluya la participación de su actual club en la fase final.

