Brasil: Colapinto analizó su clasificación y confía en mejorar

El piloto argentino terminó 16° en la Qualy de la Sprint del Gran Premio de Brasil. Reconoció errores, pero destacó el avance de Alpine, equipo que lo confirmó para 2026.

El argentino Franco Colapinto, representante del equipo Alpine F1 Team, finalizó decimosexto en la clasificación de la Sprint Race del Gran Premio de Brasil. Aunque se mostró inconforme con su vuelta, aseguró que confía en poder mejorar en las próximas jornadas.

“La Qualy fue complicada, últimamente los viernes me cuestan. Estoy un poco caliente, pero hay cosas buenas para rescatar”, expresó el piloto en diálogo con ESPN.

Horas antes de la sesión, Alpine había confirmado que Colapinto continuará en el equipo al menos hasta 2026, una noticia que consolida su lugar en la Fórmula 1. “Fue una linda noticia y estoy feliz con el equipo”, añadió el joven de Pilar.

Colapinto explicó que la pérdida de tiempo en el primer sector le impidió lograr una mejor posición, aunque considera que son ajustes posibles. “Son detalles, pero al final terminan siendo importantes”, comentó.

La Sprint se correrá el sábado a las 11 (hora argentina), seguida de la clasificación general a las 15, mientras que la carrera principal será el domingo a las 14.

