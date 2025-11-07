Lewis Hamilton elogió a Franco Colapinto: "Lo está haciendo increíble"

“Creo que lo está haciendo increíble, pero ante todo es un chico realmente encantador", inició el heptacampeón del mundo, quien está actualmente en Ferrari tras un histórico ciclo en Mercedes. El británico, que posee varios récords de la Fórmula 1, se refirió al argentino este jueves durante una rueda de prensa.

Además, Hamilton ahondó sobre el plano personal y la experiencia que tuvo con Colapinto meses atrás. "Hicimos un vuelo juntos de regreso luego de la carrera en Barcelona, y tuvimos una gran conversación. Y además es simplemente un ser humano agradable, lo cual es bonito de ver", contó.

image

Y también destacó cómo lleva la gran presión que trae consigo el argentino para sostenerse y la manera en la que logró salir aflote ante la adversidad. "Y con mucho peso sobre sus hombros. No es fácil cuando llegas a la F1 y las cosas son inciertas. Creo que lo ha estado haciendo muy bien, y creo que solo necesita seguir haciendo lo que está haciendo”, redondeó.

Sobre ese vuelo juntos se expresó Colapinto meses atrás y no ocultó su alegría por la experiencia vivida junto a su gran referente. "Fue el mejor vuelo que tuve en mi vida", fue lo primero que dijo el pilarense en una entrevista con ESPN. "Muy buena onda, fue un vuelo único. Fue después de Barcelona. Hablamos todo el vuelo. Tenía su cama preparada atrás. Dijo que, cuando despega, se va a dormir. No durmió en todo el vuelo, lo habrá disfrutado", añadió.

Además, Colapinto afirmó que Hamilton -heptacampeón del mundo de la Fórmula 1- le transmitió diferentes anécdotas de su carrera: "La pasé muy bien. Me contó muchas historias. Lo disfruté mucho. Sabe que es mi ídolo. Haber volado con él, que me haya abierto las puertas... Además fue una de mis primeras veces en un avión privado, volver con Hamilton fue impresionante".

"Aprendí un montón. Disfruté mucho. Es un vuelo que va a quedar en mi memoria. Fue un sueño. Es muy buena persona, además. Es otra persona que conocés afuera de las pistas. Las historias que me contó son impresionantes. Algún día las contaré, ja", sentenció.