Franco Colapinto, molesto con la estrategia de Alpine: "Faltó trabajo en equipo"

“Nos faltó hacer un buen trabajo de equipo. Era bastante fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos, y siento que estuvimos mal en no haberlo sumado. No había que esforzarse mucho”, expresó el pilarense, que ya había expresado su incomodidad en otras fechas.

“Estoy más consistente y cómodo con el auto, con eso sí estoy contento. Un poco triste, porque podría haber sumado algún punto”, siguió Colapinto sobre su comodidad con el auto. El argentino quedó muy cerca de Esteban Ocón, de Haas, pero no pudo pasarlo en el cierre de la carrera.

Colapinto lanzó críticas contra su compañero, el francés Pierre Gasly: “No nos ayudamos para nada en el equipo, pudimos haber hecho las cosas un poquito mejor”.

El argentino cerró un buen fin de semana en el Gran Premio de Países, pese a que el jefe de equipo de Alpine, Flavio Briatore, había cuestionado su nivel el último viernes: "Él se esfuerza mucho y eso es lo importante. Nosotros también con el equipo de ingeniería, pero no es lo que esperaba de Colapinto. El año pasado hizo dos o tres buenas carreras, pero quizás estar en el equipo con un buen piloto como Pierre (Gasly) y estar siempre en competencia con él... Quizás le pusimos demasiada presión".

"Tal vez no era el momento adecuado para tener a Franco en la F1 y quizás necesite un año más para ser parte. Se me escapó algo en la gestión con él y no sé qué pasará en el futuro" agregó el italiano.

Además, Briatore habló sobre los problemas de Colapinto con su monoplaza y afirmó: "Es muy difícil lidiar con él ya que es muy pesado y rápido para un joven piloto en la Fórmula 1. Está sometido a demasiada presión, debemos tenerlo en cuenta porque son seres humanos y niños de entre 19 y 23 años".