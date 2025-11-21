Franco Colapinto, preocupado tras un mal arranque en Las Vegas: "No tengo buenas sensaciones"

El debut sobre el circuito urbano del Las Vegas Strip dejó señales preocupantes desde temprano. En la primera práctica, Colapinto marcó 1:36.758 y terminó último, a más de un segundo de su compañero Pierre Gasly. Según explicó, el auto mostró “muy poco grip atrás” y una reacción “inmanejable en la parte trasera”, lo que dificultó cualquier intento de establecer un ritmo competitivo.

La segunda sesión mostró una mejora parcial, aunque lejos de las expectativas. Con 1:34.824 se ubicó decimosexto, otra vez lejos de Gasly. Pero las dos interrupciones por la alcantarilla floja en la pista alteraron el programa previsto y le impidieron trabajar a fondo con los compuestos más blandos.

Incómodo

“No pude dar una vuelta con la goma blanda en todo el día. Me siento bastante incómodo con la blanda. Con la media, mejor. Pero sigo teniendo un poco de los mismos problemas que en la FP1”, explicó. La falta de agarre trasero se mantuvo en ambas salidas: “La parte trasera no tenía nada de grip y fue bastante complicado. La goma blanda fue todavía peor”.

Colapinto también vinculó su bajo rendimiento con el golpe sufrido en Brasil, que obligó al equipo a montar un chasis distinto. “Volvimos a esa primera parte de la temporada que me costaba más. Me siento diferente a las últimas carreras y puede ser por el cambio de chasis. Con el choque en Brasil hubo que cambiarlo y no se pudo reparar para esta carrera”, indicó. Y dejó una esperanza para más adelante: “Ojalá que en las próximas competencias vuelva el otro”.

Desde Alpine reconocieron que la FP2 dejó una mejora moderada, pero sin resolver los problemas principales de estabilidad y tracción. De cara a lo que viene, Colapinto aseguró que el equipo tiene trabajo pendiente antes de la tercera práctica. “Esta noche trabajaremos duro con el equipo para ver si podemos dar un paso adelante. Mañana es cuando realmente importa”, sostuvo.