Deportes |

Gran Premio de Países Bajos: Franco Colapinto terminó 11º y logró su mejor carrera del año

El argentino mostró un buen ritmo a lo largo de la prueba. Eso le permitió conseguir su mejor resultado desde que corre en Alpine. El australiano Oscar Piastri, con McLaren, fue el ganador de la carrera.

El piloto Franco Colapinto (Alpine) demostró este domingo un buen ritmo de competencia y finalizó 11º en el Gran Premio de Países de la Fórmula 1. Así logró su mejor puesto desde que corre en la escudería francesa y quedó ahí nomás de sumar sus primeros puntos en la temporada.

El australiano Oscar Piastri (McLaren) fue el ganador de la prueba, seguido por el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el francés Isack Hadjar (Racing Bulls).

Colapinto había largado en el puesto número 16 por no haber superado la Q1 en las pruebas de clasificación. Y después de algunos altibajos, se repuso con sus adelantamientos, hizo una buena carrera y dejó atrás a su compañero Pierre Gasly, que terminó 17º. "Nos faltó hacer un mejor trabajo en equipo", aseguró el pilarense en los boxes.

