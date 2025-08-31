Gran Premio de Países Bajos: Franco Colapinto terminó 11º y logró su mejor carrera del año

El australiano Oscar Piastri (McLaren) fue el ganador de la prueba, seguido por el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el francés Isack Hadjar (Racing Bulls).

Colapinto había largado en el puesto número 16 por no haber superado la Q1 en las pruebas de clasificación. Y después de algunos altibajos, se repuso con sus adelantamientos, hizo una buena carrera y dejó atrás a su compañero Pierre Gasly, que terminó 17º. "Nos faltó hacer un mejor trabajo en equipo", aseguró el pilarense en los boxes.

