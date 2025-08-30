Chelsea oficializó la llegada de Alejandro Garnacho: "Es el mejor equipo del mundo"

Garnacho, quien quería irse a toda costa del club, es la cuarta venta más importante de la historia del United, solo superada por las de Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku y Ángel Di María. El argentino había quedado apartado de los entrenamientos del primer equipo desde principios del verano, tras un distanciamiento con el entrenador Rubén Amorim.

Chelsea hizo oficial la transacción después del triunfo 2-0 sobre Fulham que tuvo un gol y una asistencia de Enzo Fernández, figura y capitán del equipo. Garnacho, quien está muy ilusionado con el traspaso, estuvo en la tribuna viendo el partido.

Embed Take a seat, Alejandro. pic.twitter.com/P1n5nm0zXz — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 30, 2025

“Es un momento increíble para mi familia y para mí poder formar parte de este gran club. Estoy deseando empezar. Vi el Mundial de Clubes y poder unirme a los campeones del mundo es algo especial: ¡somos el mejor equipo del mundo! Es increíble estar aquí y estoy muy feliz“, señaló Garnacho para el sitio oficial de Chelsea.

En las últimas horas, el entrenador campeón del mundo de los Blues Enzo Maresca fue consultado públicamente por el fichaje de Garnacho: “Sé que está por aquí. No sé exactamente dónde está, pero está por aquí. ¿En qué posición lo veo? Lo tengo muy claro, es extremo. Yo lo veo como extremo“.

Tras su llegada a la cantera de Manchester United procedente del Atlético de Madrid en 2020, por una suma cercana a las 400.000 libras, Garnacho disputó 144 partidos y anotó 26 goles con la camiseta de los Red Devils, mítico club con el que pese al mal momento del club logró ganar dos títulos: una Fa Cup y una Copa de la Liga. Ahora, buscará hacer historia en Chelsea.