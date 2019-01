Gallardo: "Dirigir la Selección es un sueño, pero siempre se me ha relativizado"

“Dirigir la Selección es uno de los deseos que uno como entrenador tiene. Es un deseo y un desafío muy importante, pero creo que las cosas se dan cuando se tienen que dar, no hay que forzarlas“, comentó Gallardo en una entrevista con el diario Ovación.

Embed "DIRIGIR A LA SELECCIÓN ES UNO DE MIS SUEÑOS COMO ENTRENADOR"#CentralFOX - Marcelo Gallardo reconoció que le encantaría ser DT de la Albiceleste. pic.twitter.com/636Smxqie1 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 9 de enero de 2019

Luego vino la confesión contra la dirigencia de AFA: “Siempre se me ha relativizado con la Selección. Nunca nadie me ha demostrado que realmente me quería", bramó.

Y para que no queden dudas que sintió excluido de la lista de candidatos a dirigir a la Argentina, el Muñeco Gallardó lanzó: "Al yo manifestarme siempre de acuerdo a lo que pensaba sobre todo el proceso de selección, que lo veía muy mal, es como que se me descartó. Yo soy de los que ve cosas y las dice. Y aparte creo que puedo dar una opinión para que las cosas mejoren”.

