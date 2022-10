Gimnasia-Boca: Riquelme no fue pero Rojo, sí

Riquelme no acostumbra a acompañar a la delegación cuando Boca juega de visitante, más allá de alguna excepción, como en Copa Argentina. Sin embargo, sí estuvo presente en el Juan Carmelo Zerillo el día de los incidentes; y esta vez, decidió no volver. ¿El motivo? Aquel día no estaban ubicados cómodamente y terminaron debajo de una de las tribunas tratando de cubrirse de los gases lacrimógenos.

Quienes sí se subieron al micro junto al plantel son algunos de los integrantes del Consejo de Fútbol: los exjugadores Jorge Bermúdez y Raúl Cascini. El Patrón y el Mosquito son los que habitualmente van a la cancha con los jugadores y el cuerpo técnico cuando el equipo juega fuera de su cancha.

Marcos Rojo, presente en La Plata

Luego de ser operado por la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, Marcos Rojo viajó en muletas a La Plata junto al plantel de Boca para acompañar a sus compañeros en este trascendental partido. Gesto de capitán.

cngw9Y_V5_1256x620__2.webp Rojo, el capitán de Boca, presente en La Plata.

La formación de Boca para visitar a Gimnasia

Agustín Rossi; Luis Advíncula, Jorge Figal, Carlos Zambrano, Frank Fabra; Guillermo Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Óscar Romero; Luca Langoni y Darío Benedetto.