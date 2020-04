Ginés González García: "No estamos ni cerca de que vuelva el fútbol"

“Estamos conversando (sobre la posibilidad de al menos un protocolo de vuelta a los entrenamientos), pero no puedo decir que estemos cerca de eso ni mucho menos”, comentó Ginés, en Todo Noticias.

Y aclaró: “Hay planes de algunos clubes de entrenar en grupos pero no todos. No estamos cerca de que vuelva el fútbol, pero también es cierto que para un jugador profesional es muy duro estar parado tanto tiempo. Con Lammens vamos a conversar de eso. Debo decir que no es una prioridad el regreso del fútbol”.

ADEMÁS

Verón y la relación con Diego Maradona: "El tiempo cura toda herida"

Horas antes, Lammens había soltado: "Vamos a trabajar para que pueda volver el fútbol con un protocolo estricto, que puedan volver los entrenamientos y partidos. Para hablar de público falta mucho".

"Estamos mejor que hace un mes"

Ginés no solo habló de fútbol. La realidad que vive el país con la pandemia fue otro tema importante de la charla del ministro: "Estamos mejor que hace un mes. Tenemos 650 respiradores más y el personal sanitario más preparado"

Luego, fue cauteloso a la hora de hablar de una flexibilización del aislamiento social obligatorio: "Cualquier medida que se tome debe tomarse con el pie más en el freno que en el acelerador".

Por último, sobre los argentinos varados señaló: "Hemos regulado el ingreso no porque seamos antipáticos sino para cuidar a los de adentro".