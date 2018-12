De la mano de Il Mercato ($ 17,25), del que su entorno tuvo siempre un gran concepto, Juanca -en equipo con su hijo Juan Sebastián- sumó su cuarta medalla en esta competencia y le permitió además tener un pequeño desahogo: “Algunos dijeron que yo había perdido los libros. Parece que siguen estando en mi mesa de luz”, expresó el experimentado y exitoso cuidador.

Con un marco de fiesta en el Hipódromo de San Isidro, como se merecía semejante evento, el hijo de Not For Sale salió desde el vamos a unir ambos extremos y lo consiguió con una notable conducción de Juan Carlos Noriega, quien lo fue graduando, siempre por dentro, sin dar ninguna ventaja.

En la recta, cuando cargaron el favorito Sixties Song -que no tuvo un desarrollo fácil- y For The Top para darle a la carrera un desenlace a pura adrenalina, el defensor del stud Rubio B. demostró una enorme guapeza para resistir hasta el final y cruzar la meta ganador. Al cabo, Il Mercato se consagró a lo campeón, imprimiendo su nombre en el libro grande del turf.

