Indio Solari y Riquelme: rock, Boca y el fútbol

"Vos sabés lo que te quiero y lo que te admiro. Y lo que te he admirado cuando eras jugador y que te admiro también por tu conducta al frente de lo que te toca en Boca", le dijo en un audio. En el mismo mensaje se definió como "bostero" y cuestionó la campaña que, según entendía, se llevaba adelante contra el dirigente.

No era la primera vez que lo respaldaba. Cuatro años antes, durante la campaña electoral de Boca de 2019, participó del recordado spot "Volvé, Román", en el que dejó una frase que sintetizaba su mirada sobre el exfutbolista.

"Nunca vi un jugador mejor que vos. Yo te califiqué como un artista y eso es lo que sos: un artista del fútbol", afirmó.

"Un artista es Román"

La admiración del Indio por Riquelme no se limitó a declaraciones aisladas. En entrevistas, mensajes y hasta en sus memorias junto al escritor Marcelo Figueras, desarrolló una reflexión más profunda sobre la figura del exfutbolista.

En una de las definiciones más citadas, escribió un extenso texto sobre el concepto de artista para concluir con una frase que se volvió célebre entre los hinchas de Boca: "Y digo entonces: un artista es Román".

Para Solari, Riquelme representaba algo más que un futbolista talentoso. Veía en él a un jugador capaz de interpretar el juego desde la inteligencia, la creatividad y la personalidad.

Durante una entrevista en el ciclo Caja Negra, en 2023, volvió a ubicarlo entre los mejores jugadores que había visto. "No solamente porque ha sido uno de los jugadores, quizás, el que más me ha gustado a mí. Están bien Maradona y Messi, pero el mediocampista, el que tira el pase y que también entra y patea bien, Román ha sido un jugador estupendo", sostuvo.

Incluso valoró aspectos de su conducta fuera de la cancha, al destacar lo que definió como una "nobleza barrial" que había conocido a través de distintas historias vinculadas al actual presidente de Boca.