Scaloni llevó tranquilidad sobre Messi

Messi podría sumar minutos

Si bien evitó confirmar en qué encuentro podría reaparecer el astro rosarino, dejó abierta la posibilidad de que tenga participación en alguno de los dos compromisos preparatorios, fundamentales para llegar con ritmo competitivo al debut mundialista frente a Argelia.

En cuanto a los futbolistas que vienen realizando trabajos especiales, el entrenador explicó que la intención es no asumir riesgos innecesarios.

No se asumirán riesgos

“La situación de los chicos que están entrenando aparte viene mejorando. Ya conocíamos el estado de cada uno y no queríamos arriesgarlos en este partido. La idea es que no formen parte de ninguno de los dos encuentros, aunque en el segundo podría existir alguna posibilidad. A partir de ahí, se evaluará”, señaló.

El rodaje para los arqueros

Uno de los anuncios más importantes de la jornada estuvo relacionado con el arco argentino. Scaloni confirmó que Juan Musso será titular ante Honduras, mientras que Gerónimo Rulli tendrá su oportunidad frente a Islandia. Además, reveló que el joven Santiago Beltrán podría sumar algunos minutos durante la gira.

“Vamos a darle minutos a los chicos”, explicó el DT, quien busca ampliar variantes y observar el rendimiento de diferentes futbolistas antes de tomar decisiones definitivas.

Precisamente, sobre la lista mundialista, el entrenador fue contundente y admitió que todavía no hay nada asegurado. “No sabría decir una puntuación, pero puede llegar a pasar de hacer cambios en la lista de 26. Si alguno no está bien, se quedará afuera. Por ahora vienen bien, sin arriesgarlos. Si tenemos que tomar la decisión de que alguno se quede afuera, lo haremos con mucho dolor”, afirmó.

Scaloni también destacó que los amistosos servirán para sacar conclusiones de cara al debut ante Argelia. En ese sentido, explicó que Honduras presenta algunas características similares al seleccionado africano y que los encuentros permitirán analizar aspectos tácticos y físicos en una etapa clave de la preparación.

“La semana que viene va a ser importante para saber dónde estamos parados. Hoy hacer una evaluación es prematuro”, sostuvo el entrenador, quien remarcó que la identidad futbolística del equipo no cambiará. “Nuestro equipo tiene una línea bastante marcada de juego y no la vamos a traicionar”, aseguró.