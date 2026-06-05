Franco Colapinto: "Mónaco es siempre un lugar especial para pilotar"

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"El coche se nota bien en líneas generales y sigue siendo divertido de pilotar, ahora que los monoplazas son un algo más pequeños y ligeros. Aquí hay que gestionar menos la unidad de potencia en lo que a la recuperación y despliegue de energía se refiere; así que se trata de encontrar una configuración más cómoda y centrarnos en completar vueltas sólidas", opinó.

"Habitualmente damos un importante paso adelante entre el viernes y el sábado, así que nuestro objetivo es mejorar mañana antes de la clasificación", señaló Colapinto.